EDP abre la séptima edición de Entama para apoyar proyectos emprendedores en Asturias

Archivo - Economía.- EDP impulsa 14 proyectos emprendedores en Asturias a través de la séptima edición de 'Entama' - EDP - Archivo

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

EDP ha abierto una nueva convocatoria de Entama, su programa de apoyo al emprendimiento y de impulso a las comunidades locales, que alcanza su séptima edición con el objetivo de respaldar proyectos que generen actividad económica, empleo y nuevas oportunidades en Asturias.

La iniciativa busca impulsar ideas emprendedoras nacidas en la región que cuenten con arraigo local y capacidad para aprovechar los recursos y el conocimiento del territorio, mejorar los servicios disponibles, incorporar innovación o abrir nuevas vías de actividad económica.

El programa Entama nació en Asturias en 2019 y, desde entonces, EDP ha destinado más de medio millón de euros al impulso de 56 proyectos en la región, que han permitido consolidar más de 80 empleos.

Con esta nueva convocatoria, la compañía ha señalado que pretende contribuir al fortalecimiento del tejido económico local y ampliar las oportunidades de quienes quieren desarrollar su proyecto profesional en Asturias, además de reforzar su compromiso con las comunidades en las que opera y con un desarrollo territorial equilibrado, inclusivo y sostenible.

El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta el 13 de octubre. Las personas interesadas podrán consultar las condiciones de la convocatoria y presentar sus proyectos a través del formulario habilitado en la página web de EDP.