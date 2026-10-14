EDP firma un acuerdo de compraventa de energía con la compañía de ciberseguridad Akami

Paneles solares - EDP

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía de ernergía EDP, líder y la compañía de ciberseguridad y computación en la nube que impulsa y protege los negocios online, Akami, han anunciado en Singapur un acuerdo virtual de compraventa de energía que refleja su compromiso con el uso de electricidad renovable generada localmente en un país altamente urbanizado.

Según ha informado la energética, en virtud del acuerdo, Akamai adquirirá la electricidad generada por una cartera de sistemas solares fotovoltaicos instalados en cubiertas de 27 emplazamientos de Singapur.

En conjunto, estos sistemas tienen capacidad para generar hasta 17.000 megavatios hora (MWh) de electricidad limpia al año, lo que equivale a la producción de una instalación de 13 MWp. Se estima que el proyecto permitirá evitar cada año unas emisiones equivalentes a 5.850 toneladas métricas de dióxido de carbono.

Según ha explicado el director de Sostenibilidad Corporativa de Akami, Mike Mattera, "la IA está acelerando la demanda de capacidad de computación, pero el debate no puede limitarse únicamente a añadir más infraestructuras".

"También debemos tener en cuenta la energía necesaria para sostener ese crecimiento. A medida que Akamai amplía su infraestructura de nube distribuida en Asia-Pacífico, queremos que la adquisición de energía renovable crezca al mismo ritmo. Singapur es un lugar importante para comenzar porque demuestra cómo la energía solar en cubiertas puede contribuir a la generación de energía renovable incluso en un país altamente urbanizado", ha dicho.