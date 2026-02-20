Ence comunica a la CNMV el acuerdo de despido colectivo en la planta de Navia

Archivo - Biofábrica de Ence Navia. - ENCE - Archivo

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ence Energía y Celulosa ha comunicado a la Comisión Nacional de Mercado y Valores (CNMV) el acuerdo alcanzado con la representación legal de los trabajadores en el marco del procedimiento de despido colectivo en la biofábrica de Navia, que contempla la extinción de 44 contratos hasta el 31 de diciembre de 2027 y hasta 40 recolocaciones en otra empresa del grupo entre 2026 y 2027, prorrogables hasta el 30 de junio de 2028.

Según informó la compañía, el preacuerdo --que ya ha sido trasladado también a la comisión negociadora-- se enmarca en el Plan de Eficiencia y Competitividad anunciado el 28 de octubre de 2025, que se desplegará entre 2025 y 2027 sobre dos ejes principales: la implantación de soluciones de inteligencia artificial, reingeniería y automatización de procesos, y la racionalización de los procesos operativos.

La empresa estima que este plan tiene un potencial de ahorro anual en cash cost de aproximadamente 22 euros por tonelada y una salida de caja cercana a 26 millones de euros para el conjunto del programa, a desembolsar en los próximos dos años, y subraya que el acuerdo laboral alcanzado supone un paso importante para el cumplimiento de dichos objetivos.

Con la formalización de este acuerdo, la compañía da por definidas y cerradas las medidas laborales asociadas al Plan de Eficiencia y Competitividad en sus dos biofábricas, quedando pendiente únicamente su ejecución en los términos y plazos previstos, y se compromete a seguir informando al mercado en los términos legalmente exigidos.