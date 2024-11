Los equipos ya trabajan para habilitar un bypass como solución temporal al argayo del Huerna

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los equipos ya están trabajando en la habilitación del bypass temporal para que el tráfico pueda pasar por una calzada con un carril para cada sentido en la AP-66 ante lo ocurrido este domingo, cuando se produjo un desprendimiento de toneladas de rocas sobre la autopista que une Asturias con León.

Se ha comenzado con la excavación del desmonte que hay actualmente en la calzada sentido León para así ampliar la plataforma, han indicado desde el Ministerio de Transportes a través de un apunte en X recogido por Europa Press. Los trabajos para despejar totalmente la vía llevarán tiempo dada su dificultad, han recordado.

Este martes, el ministro Óscar Puente explicó que la tarea de limpiar la zona "va a llevar tiempo", a lo que añadió la necesidad de realizar un estudio geológico "en condiciones" ya que la solución tiene que ser "lo más segura posible".

"Ya no basta con retirar todo lo que ha caído sino que hay que hacer un estudio en condiciones para apuntalar bien esa ladera y que no se vuelva a producir", indicó, para afirmar que lo que aconsejan los técnicos es construir un bypass para permitir el paso en ese punto, lo que también "llevará tiempo". "No me han calculado, pero va a llevar tiempo el devolver el tráfico a esa autopista con normalidad", sentenció.