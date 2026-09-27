El escritor José Luis Rendueles obtiene la VI Beca Residencia Asturies de literatura

José Luis Rendueles - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor José Luis Rendueles (Vega, Gijón, 1972) ha obtenido la VI Beca Residencia Asturies de literatura, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. El autor dispondrá de una estancia creativa durante el próximo mes de diciembre en la Residencia Literaria 1863 de A Coruña.

El jurado de esta sexta edición ha estado formado por el escritor y crítico literario José Ángel Gayol, la novelista y periodista Leticia Sánchez Ruiz y la poeta y académica de la Llingua Asturiana Marta Mori, ganadora de la convocatoria anterior.

En su fallo, el comité de evaluación ha destacado la solidez de la trayectoria literaria de Rendueles y el interés de la propuesta presentada. El proyecto plantea una doble vía de trabajo que combina el desarrollo de una novela con una dimensión metanarrativa.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el jurado también ha valorado que la estancia en A Coruña ofrece las condiciones adecuadas para que el escritor pueda concentrarse en una obra en la que ya trabaja y con la que mantiene un firme compromiso creativo.

La Beca Residencia Asturies tiene como finalidad apoyar, promover y estimular la creación literaria en asturiano y eonaviego. La iniciativa proporciona a escritores y escritoras un espacio y unas condiciones favorables para la investigación, la reflexión y la escritura.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte colabora al asumir cada año los gastos de estancia de la persona seleccionada en la Residencia Literaria 1863. El centro se encuentra en el inmueble coruñés en el que nació la Real Academia Galega, próximo también a los lugares en los que vivieron Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro y Pablo Ruiz Picasso.

Con esta sexta convocatoria, el programa mantiene su apuesta por la literatura asturiana contemporánea y por el intercambio cultural entre Asturias y Galicia. Desde su creación, la beca ha permitido a sus beneficiarios desarrollar nuevos proyectos en un entorno dedicado específicamente al trabajo literario.

La primera Beca Residencia Asturies se concedió en 2021 a Miguel Rodríguez Monteavaro. En las siguientes ediciones fueron seleccionados Pablo X. Suárez, en 2022; Milio Ureta, en 2023; Patricia Suárez, en 2024, y Marta Mori, en 2025.

José Luis Rendueles se incorpora ahora a esta relación como ganador de la sexta convocatoria y desarrollará su residencia literaria en A Coruña en diciembre de 2026.