La exposición 'La ciencia de Mortadelo y Filemón' de la Sala del Cómic de Avilés regalará tres láminas exclusivas

OVIEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La ciencia de Mortadelo y Filemón', abierta al público en la Sala del Cómic de Avilés hasta el 30 de septiembre, regalará tres láminas exclusivas a sus visitantes.

Lo hará en tres periodos diferentes, con el fin de invitar al público a redescubrir la muestra en diferentes momentos, ofreciéndole como aliciente especial la posibilidad de llevarse estas piezas como recuerdo.

La iniciativa permitirá a los visitantes hacerse de manera gratuita con reproducciones en formato A3 de tres portadas vinculadas a la exposición, hasta agotar existencias, en el marco de la colaboración entre la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt) y el Ayuntamiento de Avilés.

La primera lámina, 'Nuestro antepasado, el mico', se entregará a los visitantes*del 14 al 30 de agosto. Posteriormente, del 1 al 13 de septiembre, estará disponible la segunda reproducción, correspondiente a 'Objetivo: eliminar al 'Rana'. La colección se completará con 'El coche eléctrico', que podrá conseguirse del 15 al 30 de septiembre, coincidiendo con las últimas semanas de la exposición.

La muestra tiene el objetivo de seguir acercando la ciencia y la innovación a la sociedad a través de formatos accesibles, cercanos y culturalmente reconocibles. Su estancia en la Sala del Cómic de Avilés representa una oportunidad para conectar el conocimiento científico con públicos diversos mediante el humor, la creatividad y la cultura popular, utilizando el universo de Francisco Ibáñez como herramienta de divulgación y reflexión sobre los grandes retos científicos y tecnológicos de nuestro tiempo.