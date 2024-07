FADE y Cámaras rechazan paradas del AVE en Mieres y Lena porque no puede ser un "cercanías" ni un "metro"

Piden sensatez y apuestan por una buena conexión de las comarcas mineras con las estaciones de Oviedo y Gijón



OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La FADE y Cámaras de Comercio rechazan la petición de paradas del AVE en Mieres y Lena, que plantean ambos ayuntamientos con el respaldo de la mayoría del pleno de la Junta General y sindicatos como CCOO y UGT, argumentando que no puede ser un "cercanías" ni un "metro".

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Oviedo y Gijón, Carlos Paniceres y Félix Baragaño, respectivamente, piden sensatez e insisten en que la prioridad del AVE es atender al "interés general" y lograr que el tren llegue "lo más rápido posible" a Madrid.

Asimismo, los representantes de las empresas apuestan por una buena conexión de las comarcas mineras con las estaciones de Gijón y Oviedo para garantizar el acceso al servicio.

María Calvo insiste en que el AVE "tiene que ser lo más rápido posible". "Es un AVE, no es un cercanías", ha apuntillado en declaraciones a los medios antes de participar en el acto para la puesta en marcha de la Oficina de Economía y Comercio de Asturias en Madrid.

Para la dirigente de la FADE, igualmente, es necesario "potenciar" una red de cercanías "que acerque a todos los lugares de Asturias a quienes salen o llegan a Oviedo o a Gijón". Así, sostiene que no se trata de "dejar de lado" el resto de Asturias, sino de facilitar transporte público para que la ciudadanía del resto de Asturias pueda acudir a las paradas de Oviedo y Gijón para que puedan usar el AVE hacia Madrid.

En la misma línea, Félix Baragaño remarca que el objetivo es que el AVE llegue a Madrid "rápido". "¿Es lo que todos buscamos, no?", se ha preguntado, para añadir que pedir más paradas dentro de Asturias sería como pedir más aeropuertos para evitar minutos de traslados. "AVE y muchas paradas es una contradicción", dice.

Del mismo modo, Carlos Paniceres entiende que administraciones y empresas deben garantizar una buena movilidad dentro de Asturias pero remarca que el AVE no es "un metro", a la vez que se plantea qué ocurriría si más localidades o capitales de provincia de Castilla y León por las que pasa el tren también reclamasen parada, como Medina del Campo o Segovia.

"Entiendo que hay que facilitar que aquellos usuarios de Mieres y de Lena que necesiten coger ese tren, tengan un mecanismo de transporte público", admite, reclamando "ser sensatos". "No comparto la idea de que el tren vaya parando en todas las estaciones, y no soy sospechoso de tener nada contra la comarcas mineras, he defendido todos los proyectos a favor de las comarcas mineras y los seguiré defendiendo, pero hay que ser un poco sensatos y no entrar en esta deriva", sostiene.

Con todo, Carlos Paniceres aboga por primar el "interés general" sobre localismos y ser "racionales". "Cuando se fuerzan las cosas a que no se tenga sentido, al final hacemos las cosas en la dirección contraria", ha señalado.