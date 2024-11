FADE propone modificar el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales para los ubicados en zonas urbanas

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha propuesto al Gobierno de Asturias una modificación en el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales para aquellos ubicados en zonas urbanas. La propuesta, discutida en reuniones entre la presidenta de FADE, María Calvo, y el Gobierno de Asturias, pretende actualizar la regulación vigente de este impuesto para adaptar sus criterios de cálculo a la realidad del mercado y al rol que desempeñan estas empresas en nuestras ciudades.

Este impuesto es un tributo propio de Asturias que tiene como objetivo gravar a estas empresas por su singularidad económica, "en la medida en que generan externalidades negativas en el territorio y el medio ambiente cuyo coste no asumen", según la redacción literal de la normativa aplicable.

Desde FADE y su Mesa de Comercio, consideran que las grandes empresas de distribución comercial situadas en el interior de la zona urbana consolidada de las ciudades no solo no generan esos efectos negativos en el medio ambiente -al no ser necesario el uso del vehículo privado para desplazarse hasta ellas-, sino que además contribuyen al desarrollo del potencial comercial de las ciudades, convirtiéndose en un atractivo tanto para residentes como para visitantes. "Su colaboración continua con empresas de menor tamaño favorece el tejido comercial asturiano, fortaleciendo el potencial de las ciudades", argumenta FADE.

Por ello, solicitan al Gobierno de Asturias la modificación de los criterios de cálculo de este impuesto, de manera que se tengan en cuenta estas circunstancias y se base en el criterio de número de plazas de aparcamiento efectivamente utilizadas a lo largo del año, un enfoque más ajustado a su impacto medioambiental.

Asimismo, lo empresarios solicitan una revisión de la imposición autonómica para todos los formatos comerciales acorde con la postura mantenida, de forma constante, desde esta Federación sobre la carga fiscal de las empresas que no puede ser una rémora para su crecimiento y desarrollo.