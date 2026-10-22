La Familia Real arranca en Oviedo los actos de los Premios Princesa con el tradicional concierto

La familia real llega al Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo - RAUL MARTÍNEZ - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han llegado este jueves a Oviedo para presidir los actos oficiales programados con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias de 2026. La Familia Real ha iniciado su agenda institucional en la capital asturiana a las 19.00 horas con su asistencia al XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe.

La Familia Real ha llegado al Auditorio poco antes de las 19.00 horas, tras ser recibidos entre sonidos de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo por el presidente del Principado, Adrián Barbón, la delegada del Gobierno, Cecilia Pérez, y la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández.

En el concierto se ha interpretado la Sinfonía n.º 2 en Si bemol mayor, Op. 52, 'Lobgesang' ('Canto de Alabanza'), de Félix Mendelssohn.

La programación de la visita continuará este viernes en el Salón de Consejos del Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde, a partir de las 11.20 horas, empezarán las tradicionales recepciones previas a la ceremonia de entrega de los premios. A las 11.20 horas, la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía mantendrán una audiencia con los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo.

Posteriormente, a las 11.40 horas, los Reyes junto a sus hijas recibirán a los reconocidos con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2026.

A partir de las 12.30 horas, la actividad se trasladará al Salón Covadonga del mismo establecimiento hostelero, donde la Princesa de Asturias mantendrá un encuentro con los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026. Esta será la primera vez que la Princesa Leonor tendrá el encuentro con los premiados en solitario.

Seguidamente, a las 12.50 horas, los miembros de la Familia Real al completo se reunirán con los presidentes de los jurados, los integrantes de los patronatos de la Fundación y los patronos eméritos.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias de 2026 se celebrará, como es habitual, a las 18.30 horas en el Teatro Campoamor de Oviedo. El evento estará presidido por los Reyes y contará con la presencia de la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía. Durante el desarrollo del acto está prevista la intervención de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, así como las tradicionales palabras del Rey Felipe.

La visita institucional concluirá el sábado 24 de octubre a las 12.00 horas en el municipio de Llanes, donde la Familia Real hará entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de pescadores Santa Ana.