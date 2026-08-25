FICX Gijón: Hong Sangsoo, Clio Barnard o João Nicolau, entre los primeros cineastas confirmados para la 64 edición

'Nowhere To Lay My Eyes', Película De Hong Sangsoo Que Competirá En La Sección Albar De La 64 Edición Del Festival Internacional De Cine De Gijón (FICX). - FICX

GIJÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 64 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) contará en su programación con cineastas como Clio Barnard, Angela Schanelec, Hong Sangsoo o João Nicolau.

Así lo ha anunciado la organización en una nota de prensa, en la que han dado un avance de la programación que podrá verse del 13 al 21 de noviembre.

Hasta la fecha, hay nueve largometrajes confirmados para las competiciones internacionales Albar, Retueyos y FICX Premiere, todos estreno absoluto en España.

A ellos se suman dos focos dedicados a la animación contemporánea: uno centrado en las cineastas portuguesas Alexandra Ramires y Laura Gonçalves y otro en la directora, animadora e ilustradora Elena Walf.

SECCIÓN ALBAR

A este respecto, Hong Sangsoo regresará a Albar con 'Nowhere to Lay My Eyes' (Nun Dul Dega Eomne, Corea del Sur, 2026). Ganador en Gijón del Premio al Mejor Largometraje en tres ocasiones, Hong sumó a su multipremiada trayectoria dos nuevos galardones obtenidos hace unos días en el festival suizo de Locarno: Mejor Dirección y Mejor Interpretación para Kim Minhee.

La actriz encarna a Sanghee, una mujer que realiza pequeñas películas experimentales y viaja junto a su hermano a Jeju para reencontrarse, después de diez años, con su madre.

La Competición Internacional Albar contará, asimismo, con el nuevo largometraje de Clio Barnard, 'I See Buildings Fall Like Lightning' (Reino Unido, 2026), estrenado mundialmente en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio del Público.

Autora de 'The Arbor', 'The Selfish Giant' -Premio Europa Cinemas Label en Cannes- y 'Ali & Ava', Barnard adapta aquí la novela homónima de Keiran Goddard con guion de Enda Walsh.

La película sigue a cinco amigos que crecieron juntos en Birmingham mientras la demolición de los grandes complejos de vivienda social transformaba el paisaje de su infancia. Música, fiestas y pubs como espacios de pertenencia, y un reparto que incluye a Joe Cole (Peaky Blinders), Anthony Boyle (Tolkien, Tetris) y Jay Licurgo (Peaky Blinders, Last Swim).

También competirá en Albar 'My Wife Cries' (Meine Frau weint) (Alemania, Francia, 2026), nuevo trabajo de Angela Schanelec. Presentada este año en la Competición Oficial de la Berlinale y, posteriormente, ganadora del Premio al Mejor Largometraje en IndieLisboa, la película supone además el regreso al FICX de una cineasta que visitó Gijón en 2010.

En 'My Wife Cries Thomas', un operador de grúa recibe una llamada de su esposa Carla después de un accidente en el que ha muerto su compañero de baile. A partir de esa confesión, Schanelec explora las relaciones entre dos personas que parecen haber dejado de compartir un mismo lenguaje.

RETUEYOS

La Competición Internacional Retueyos presentará el estreno en España de 'A Family' (Países Bajos, Bélgica, 2026), segundo largometraje de Mees Peijnenburg.

'A Family' tuvo su estreno mundial este año en Berlín, donde recibió una Mención Especial del Jurado Joven. Con Carice van Houten y Pieter Embrechts acompañando a los jóvenes Celeste Holsheimer y Finn Vogels, Peijnenburg cuenta las mismas tres semanas de una batalla familiar por la custodia desde dos perspectivas distintas, las de dos hermanos.

Nueve años después de obtener en Gijón el Premio a la Mejor Dirección con la aclamada 'Scary Mother', la georgiana Ana Urushadze regresa al FICX con su segundo largometraje, 'Supporting Role' (Georgia, Estonia, Turquía, 2026).

Estrenada mundialmente en la Tiger Competition del Festival de Róterdam, donde recibió el Premio Especial del Jurado y el Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional, la película acaba de sumar el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Sarajevo.

Niaz, antigua estrella del cine georgiano alejada de las pantallas durante 15 años, intenta regresar cuando una joven directora le ofrece un pequeño papel de anciano desagradable que primero rechaza y con el que después se comienza a obsesionar, dando pie a una tragicómica deriva nocturna por Tiflis, entre antiguos amantes, compañeros y fantasmas de su pasado.

Retueyos acogerá, también, el estreno en España de 'Memorizu' (Japón, 2026), ópera prima de Miiku Sakanishi estrenada mundialmente en el Festival de Tribeca, donde obtuvo el premio al Mejor Nuevo Director.

Protagonizada por Tasuku Emoto, Moeka Hoshi e Issey Ogata -intérprete de Yi Yi, de Edward Yang, y Silence, de Martin Scorsese-, la película acompaña a Yuta durante los dos meses que pasa en una localidad rural de Kyushu cuidando de su suegro y ayudándolo en su antiguo estudio fotográfico, mientras mantiene el contacto con su mujer y su hija en Tokio mediante el teléfono móvil.

FICX PREMIERE

En el caso de FICX Premiere, acogerá el estreno mundial de 'Margen de maniobra' (España, 2026), escrita y dirigida por Miguel Ángel Blanca y protagonizada por Laia Cabrera y Jordi Vilches.

Sanda y Mario son dos enamorados -o en camino de serlo- que vivirán un sinfín de peripecias llenas de giros inesperados, dentro de una negra y personalísima comedia romántica atravesada por el true crime, la mentira, la fe y una heterodoxa idea del amor.

Por el FICX repetirá su participación Boogaloo Films, coproductora, entre otros títulos, de 'Sorella di Clausura', de Ivana Mladenovic, estrenada en España en FICX Premiere el pasado año.

El cineasta portugués João Nicolau presentará en el FICX la premiere española de 'Providence and the Guitar' (A Providência e a Guitarra, Portugal, 2026).

Su nuevo largometraje, estreno mundial como película inaugural del Festival de Róterdam 2026, obtuvo el Premio a la Mejor Dirección en IndieLisboa y el Premio Casa Rossa al Mejor Largometraje Internacional en el Festival de Bellaria.

Inspirada en el relato homónimo de Robert Louis Stevenson, la película sigue a Léon y Elvira, una pareja de artistas ambulantes que terminan conectando con el siglo XXI, donde entran en juego el futuro de la seguridad social y el de una banda de rock.

Por otro lado, desde la Competición Internacional del Festival de Locarno llegará 'D'ici là' (Francia, 2026), de Sarah Leonor, que regresa a Gijón 17 años después de que su ópera prima, 'Au voleur', participará en Rellumes tras competir también en Locarno.

La directora hace confluir en los Vosgos, territorio ligado a su propia biografía, las historias de Lucien, que busca refugio en la soledad; Aline, que sigue el rastro de un lobo; y Jade, una joven que intenta comprender su propia naturaleza, en una película sobre identidad, miedo y distintas formas de habitar un paisaje.

FOCOS

El certamen dedicará uno de sus focos a las portuguesas Alexandra Ramires y Laura Gonçalves, que han trabajado tanto juntas como por separado.

Su primera codirección, 'Água Mole', fue seleccionada en la Quincena de Cineastas de Cannes en 2017, para después firmar Ramires 'Elo' y Gonçalves 'The Garbage Man'. Su nuevo trabajo conjunto, 'Percebes', fue premiado como Mejor Cortometraje en el Festival de Annecy de 2024.

A partir de testimonios y experiencias reales, ambas han convertido la animación en una herramienta para aproximarse al pasado, a los vínculos familiares, a las transformaciones del territorio y a las formas de crear comunidad.

El segundo foco estará dedicado a Elena Walf, directora, animadora, diseñadora e ilustradora formada en Moscú y, posteriormente, en el Instituto de Animación de la Filmakademie Baden-Württemberg.

Colaboradora del prestigioso estudio de animación Film Bilder y es autora de cortometrajes como 'Some Thing' y 'Bat Time, Walf'. Su obra es reconocible por sus texturas artesanales, el humor visual y una estrecha relación entre música y movimiento. Con 'Lena's Farm', obtuvo en el Festival de Annecy 2025 el Premio del Jurado a la Mejor Serie de Televisión.