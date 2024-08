El FICX rinde homenaje póstumo a Jean-Luc Godard con una exposición y la proyección de sus dos últimos trabajos

El certamen dedicará uno de sus focos a la joven artista multidisciplinar Gala Hernández López



GIJÓN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 62 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que se celebrará del 15 al 23 del próximo mes de noviembre, contará con una exposición exclusiva y proyectará los últimos dos trabajos cinematográficos del cineasta Jean-Luc Godard, fallecido en 2022.

Se trata de los cortometrajes Scénarios y Exposé du film annonce du film 'Scénario', cuyo estreno en España tendrá lugar en Gijón. Según una nota de prensa del FICX, la comisaria de la exposición es la cineasta y pintora iraní Mitra Farahani, colaboradora de Godard hasta su fallecimiento, quien ya visitó Gijón en el 61 FICX con Á vendredi, Robinson.

La muestra, realizada en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura (FMC), recorre el trabajo realizado por Godard para la realización del que, según él, iba a ser su último proyecto: Scénario, posteriormente rebautizado en plural: Scénarios.

Se trata de un filme a modo de despedida, donde se entrelazan textos, dibujos e imágenes en forma de collage; un método artesanal de realizar el esbozo de una película en potencia al que el cineasta francés ha recurrido durante toda su carrera.

Godard recorre en este boceto una suerte de película que pudo ser pero finalmente no fue, la historia de una vida que culmina con un autorretrato, la última imagen de Godard, filmada en la víspera de su muerte asistida el 12 de septiembre de 2022.

Por su parte, Exposé du film annonce du film 'Scénario', es una pieza cinematográfica que precede en un año a la anterior y en la que, a modo de plano secuencia, las manos y la voz de Jean-Luc Godard presentan la película Scénario.

GALA HERNÁNDEZ LÓPEZ

Por otro lado, la próxima edición del FICX dedicará uno de sus focos a la joven artista multidisciplinar e investigadora murciana Gala Hernández López quien, a pesar de su juventud, ha desarrollado ya una importante carrera como ensayista, video creadora, artista performática y, más recientemente, como cineasta.

Estudiante de cine en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad Sorbonne Nouvelle de París, la incursión en el séptimo arte de Gala Hernández recoge todos los ámbitos de su creación para reformularlos en un formato cinematográfico lejano a patrones narrativos o ensayísticos convencionales, en el que plasma sus principales preocupaciones, a saber, la incursión de la Inteligencia Artificial y su influencia en la sociedad actual, las redes sociales o el mercado de la cripto economía.

El FICX, que contará con la presencia de la citada cineasta, mostrará tres de sus trabajo. La mecánica de los fluidos (2022), cortometraje documental en el que la cineasta estudia la figura de Anarquista Anatemático, un habitual y ampliamente seguido usuario de la plataforma Reddit, en la que el contenido es seleccionado y promovido por sus participantes, que en 2018 publicó una nota de suicidio bajo el título 'Estados Unidos es responsable de mi muerte'.

Este cortometraje recibió este año el premio César al mejor cortometraje además de ser galardonado en la SEMINCI, en el Festival Internacional de Cine Independiente de Burdeos o en Doc.Berlin.

En for here I am sitting in a tin can far above the world (2023), cortometraje cuyo título homenajea la famosa canción Space Oddity de David Bowie, Gala Hernández narra una historia del futuro en el que el mercado de las criptomonedas se derrumba, arrastrando consigo a una cantidad masiva de usuarios de este sistema económico que se ven detenidos en sus actividades económicas a la espera de un tiempo mejor. Este cortometraje tuvo su premier mundial dentro de la sección Forum de la Berlinale.

La trilogía se cierra con +10K, cortometraje que actualmente está en proceso de creación y del que la directora mostrará parte del material rodado en el FICX. Junto a este rodaje, Gala Hernández está trabajando también en la escritura de su primer largometraje, que lleva el título provisional de Dreams of Prophets.

BANDAS SONORAS DE CINE

Además, el certamen cinematográfico adelantará parte de la agenda de actividades complementarias de su 62 edición con el anuncio del concierto de bandas sonoras de cine clásico de espías TOP SECRET, de la mano del prestigioso quinteto de metales Spanish Brass (Premio Nacional de Música en 2020), y organizado en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Gijón y el Taller de Músicos de la Fundación Municipal de Cultura de Xixón. La actuación tendrá lugar el próximo 17 de noviembre, en el teatro de La Laboral.

IV MUESTRA DE CINE Y SOSTENIBILIDAD

Al margen de ello, y por cuarto año consecutivo, el Festival Internacional de Cine de Gijón organiza una nueva edición de la Muestra de Cine y Sostenibilidad.

El ciclo proyectará tres filmes en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, entre el 6 y el 8 de este próximo mes de septiembre. Se trata de películas que abordan retos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con la idea de contribuir al desarrollo sostenible. Todas las proyecciones comenzarán a las 21.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.