La Fundación pone a disposición 1.100 localidades para el ensayo general del XXXII Concierto Premios Princesa

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación pondrá a disposición del público 1.100 localidades para el ensayo general del XXXII Concierto Premios Princesa de Asturias que, bajo el título 'Paisajes sonoros de América', tendrá lugar el miércoles, 23 de octubre, a las 20.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El reparto de entradas para asistir al ensayo se realizará en las taquillas del Auditorio Príncipe Felipe el sábado, 19 de octubre, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, o hasta agotar las localidades. Se entregará un máximo de dos entradas por persona.

El Coro de la Fundación, junto con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, interpretará 'Three Dance Episodes', del musical 'On the Town', de Leonard Bernstein (Estados Unidos), 'Rhapsody in Blue de George Gershwin' (Estados Unidos), Chôros No. 10 'Rasga o Coração' de Heitor Villa-Lobos (Brasil) y 'Maracatu de Chico-Rei' de Francisco Mignone (Brasil), bajo la dirección de Alondra de la Parra, con la participación de Thomas Enhco (solista).