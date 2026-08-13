El Gobierno de Asturias destaca el refuerzo de la protección del territorio y la gestión de los recursos naturales

Visita de las autoridades al estand de Cadasa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este jueves de la protección del territorio y la gestión de los recursos naturales con una inversión que supera este año los 333 millones, según los datos facilitados por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

Las políticas ambientales del Principado se centran en prevenir riesgos, proteger la biodiversidad, gestionar mejor los recursos y hacer más resiliente el territorio ante los efectos del cambio climático.

Calvo ha realizado este balance con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente en la Feria Internacional de Muestras (Fidma), en cuyos actos ha participado junto con las directoras generales de Medio Ambiente, Susana Madera, y del Agua, Vanesa Mateo, y el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar.

La consejería cuenta con un presupuesto directo de 176,08 millones para las políticas de protección y gestión sostenible del territorio, medio ambiente y economía circular y ciclo integral del agua. A esta cantidad se suman los 102,7 millones de Cogersa y los 54,27 millones que gestiona Cadasa, lo que eleva a más de 333 millones los recursos.

Una de las áreas de mayor interés para el Ejecutivo es la prevención, vigilancia, extinción y restauración ambiental frente a los incendios forestales, que cuenta con una dotación global de 107 millones. Por su parte, el Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) supera los 53 millones de presupuesto, un 9,5% más que en 2025, y mantiene cerca de 650 efectivos operativos todo el año. El refuerzo de medios, comunicaciones, formación y herramientas digitales mejora la capacidad de respuesta ante el fuego y otras emergencias.

La protección y gestión sostenible del territorio cuenta con 30,7 millones, 13,4 de ellos destinados a los agentes del Medio Natural, cuya presencia sobre el terreno resulta fundamental para la vigilancia, la detección de incidencias y la prevención. Además, el Principado dedica cinco millones a los ayuntamientos para intervenciones en la interfaz urbano-forestal que faciliten la protección de los pueblos frente a los incendios. La planificación de estas ayudas incorpora criterios relacionados con el cambio climático, abarca más de 45.700 hectáreas y mejora la protección de cerca de 400.000 personas y más de 6.200 localidades de 74 concejos.

Para la consejería, resulta fundamental anticiparse al riesgo, reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y mejorar la vigilancia y la capacidad de respuesta antes de que un incendio se convierta en emergencia.

Biodiversidad y territorio vivo

La protección de los espacios naturales, la conservación de hábitats y especies y la restauración ecológica forman parte de las actuaciones que se desarrollan en el territorio. La Red Natural de Asturias (RENA), que agrupa los principales espacios protegidos y ocupa más del 30% de la superficie del Principado, incorpora criterios de adaptación climática en la gestión de sus espacios.

Los ecosistemas bien conservados ayudan a proteger el suelo y el agua, mantienen la biodiversidad y mejoran la capacidad de respuesta ante episodios ambientales extremos. La protección de la biodiversidad se combina con la gestión sostenible de estos espacios y con la realidad de las comunidades rurales, de forma que la conservación contribuya también a mantener actividad y población en el territorio.

Aprovechar mejor los recursos: la economía circular

Las políticas vinculadas con el medio ambiente y la economía circular suman este año 36,17 millones para reforzar la vigilancia y el control ambiental, la calidad del aire, la digitalización y las infraestructuras verdes. La dotación para este fin ha aumentado un 48,28% respecto al ejercicio pasado. En este marco, los fondos del Mecanismo de Transición Justa crecen un 67,37% y acompañan inversiones empresariales relacionadas con la descarbonización y otras materias.

Respecto a los residuos, una de las prioridades es mejorar la recogida separada municipal. La economía circular comienza en buena medida con la selección en origen: cuanto mejor se clasifican los desechos, mayor es la calidad de los materiales que pueden recuperarse, reutilizarse o reciclarse y menor la cantidad que termina en vertedero. La política autonómica mantiene objetivos como duplicar el índice de circularidad, reducir un 30% la intensidad en el uso de materiales, rebajar a la mitad el desperdicio alimentario y alcanzar un 50% de valorización material.

De los 102,7 millones de presupuesto propio de Cogersa, 23,4 corresponden a inversiones. Además, el Principado aporta otros 5,5 para puntos limpios y biorresiduos. El consorcio gestionó 851.417 toneladas de residuos el año pasado. De ellas, 418.517 correspondieron a desechos municipales.

El Gobierno del Principado moviliza este año 109,21 millones para el ciclo integral del agua. Esta cantidad se orienta a reforzar el abastecimiento, el saneamiento, la depuración, las infraestructuras hidráulicas, el control de vertidos y digitalización de los sistemas.

Garantizar la seguridad del suministro exige también preparar las infraestructuras para un escenario de mayor presión climática, con episodios de sequía, lluvias intensas, inundaciones o contaminación.

A estos recursos se suman los 54,27 millones que gestiona Cadasa, de los que cerca de 6,5 son para inversiones. El consorcio, que está integrado por el Principado, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y 39 ayuntamientos, abastece a cerca de 800.000 personas. En 2025, suministró 58 millones de metros cúbicos de agua.