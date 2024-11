El Gobierno regional, optimista de cara a lograr un acuerdo mayoritario sobre las cuentas de 2025

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, se ha mostrado este viernes optimista de cara a lograr un acuerdo que permita aprobar la ley de presupuestos del Principado de Asturias para 2025.

"Nuestra idea es que haya un acuerdo mayoritario en la Junta General y trabajamos con esa vocación, somos optimistas en ese sentido", ha comentado Peláez a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El Gobierno asturiano se sustenta en los grupos parlamentarios de PSOE y Convocatoria-IU. Suman 22 de los 45 diputados regionales, de tal forma que necesitan un voto más para conseguir la mayoría necesaria para aprobar las cuentas.

Ha explicado Peláez que las conversaciones son "fluidas" y "discretas" con los dos diputados del Grupo Mixto, el secretario general de Foro, Adrián Pumares, y Covadonga Tomé. Ha agradecido Peláez su "ánimo constructivo".

Distinta es la relación con el PP. Peláez les ha reprochado que no hayan remitido al Gobierno ninguna propuesta concreta. "Vuelven a mostrar que no tienen ningún interés en que se apruebe el presupuesto o en que pueda llegar algún consenso", ha lamentado el socialista quien, no obstante, ha comentado que desde el Ejecutivo siguen con la "mano tendida".

FECHAS

Ha sido este viernes cuando se ha fijado el cronograma para la tramitación del proyecto de presupuestos. El Ejecutivo lo llevará al Parlamento el próximo 29 de noviembre. A partir de ahí comenzarán las comparecencias y el 20 de diciembre se celebrará el debate de totalidad. El pleno final de aprobación tendrá lugar el viernes 27 de diciembre.

En la Junta General del Principado ha sido protagonista estos días una polémica a raíz de la intención expresada por el Gobierno de llevar al Parlamento el anteproyecto el próximo día 27 de noviembre. Esta circunstancia motivaba el fin de la actividad parlamentaria ordinaria, con lo que el pleno, con orientación y control al Gobierno, previsto para la semana que viene no iba a celebrarse. Sin embargo, partidos de la oposición como PP o Vox protestaron y acusaron al Gobierno de pretender evitar que el Ejecutivo diese explicaciones ante la oposición en ese pleno.

Así las cosas, finalmente la fecha de entrada del anteproyecto se ha rechazado y el pleno ordinario va a celebrarse. Peláez se ha referido a esta cuestión en la rueda de prensa citada y ha dicho que la intención del Ejecutivo no era otra que la de presentar el presupuesto cuanto antes para que se tramitara de forma más desahogada.

"Sin embargo, nos encontramos con esa actitud del PP de no querer tramitar el presupuesto y pedir que haya jornadas ordinarias en la Junta; por nuestra parte no hay ningún problema, pero lo que demuestra es la poca importancia que da el PP el presupuesto", ha comentado Peláez.