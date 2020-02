González (PP) acusa a Ponga (PSOE) de hacer una "vergonzosa utilización política" de las políticas de igualdad

Publicado 11/02/2020 15:00:06 CET

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González (PP), ha acusado este martes a la edil del PSOE Marisa Ponga de hacer una "vergonzosa utilización política" de las políticas de igualdad. González ha respondido así a las últimas declaraciones de la socialista sobre supuestos retrocesos en materia de igualdad protagonizados por el actual equipo de gobierno.

Ponga también ha anunciado una reunión con colectivos feministas. Leticia González considera que es un intento de la concejal socialista de "crear órganos paralelos a los de la propia institución municipal, y que carecerían de respaldo jurídico alguno".

"Esta señora, que tuvo paralizada la creación del Consejo de Igualdad durante dos años, no está en condiciones de dar lección alguna sobre esta materia al nuevo gobierno", ha dicho sobre Ponga la concejal del PP. Además, la edil de Políticas Sociales ha dicho que en siete meses que lleva en el gobierno local, no han hecho otra cosa que "trabajar y dar pasos decididos en pro de la igualdad real, con medidas concretas, no con eslóganes ni patrimonializando las políticas de igualdad".