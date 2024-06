Los grupos de Izquierda y Xega arremeten contra la "coalición LGTBIfóbica" de PP, Vox y edil "tránsfuga"

Suárez Llana pide a la alcaldesa que "controle a sus socios de Gobierno"



GIJÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos municipales de Izquierda del Ayuntamiento de Gijón, PSOE, IU - Más País - IAS y Podemos, han lamentado, junto a Xega, este día "tristemente histórico" al no prosperar en el Pleno Municipal una Declaración Institucional de apoyo a las reivindicaciones de las personas LGTBI por el rechazo a la misma de PP, Vox y el edil no adscrito, Óliver Suárez.

Por parte del PSOE, la edil Natalia González ha apuntado que es la primera vez que no es apoyada una Declaración con motivo del Día del Orgullo LGTBI que se celebra el próximo día 28, lo que ha vinculado a la presencia de la "extrema derecha" en el Gobierno municipal.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa durante un receso del Pleno Municipal, acompañada de los portavoces de IU - Más País - IAS y de Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, y de representantes del colectivo Xega.

Suárez Llana, por su lado, ha explicado que el texto, redactado por Xega, se les remitió este pasado lunes para firmar a los grupos municipales y, a las 22.30 horas, el PP pidió hacer una modificación del mismo. Según él, pedían, por un lado, quitar la referencia a la "ola reaccionaria" abierta en Europa que destruía avances en derechos, como tampoco estaba de acuerdo con la "mera mención" a la Ley Trans.

Se decidió no aceptar las modificaciones solicitadas por el PP, aunque sí su socio de Gobierno, Foro, firmó la Declaración Institucional. Es más, ha apuntado que, hasta lo que él sabe, se leyó en el salón de Plenos a petición de la alcaldesa, Carmen Moriyón, cuando no es habitual que un texto que no prospera previamente se lleve a Pleno.

Para él, el echar a Vox del Gobierno local, pero quedarse con el otro concejal "de extrema derecha en un ejercicio de transfuguismo" lleva a estas cosas, ha apuntado con referencia al edil no adscrito y presidente de Divertia.

A esto ha sumado que el PP, por primera vez en el Ayuntamiento, bloquea una Declaración Institucional de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTBI con motivo de la celebración del Día del Orgullo el próximo día 28.

Y si bien ha señalado que Foro se sumó a la Declaración Institucional, ha pedido a la alcaldesa que "controle a sus socios de Gobierno". "Estamos hablando de proteger los derechos humanos, no estamos hablando de otra cosa", ha recalcado.

Por parte de Podemos, Suárez ha lamentado que se ha materializado en el Pleno la "coalición LGTBIfóbica" en Gijón, entre PP, Vox y el edil "tránsfuga", Óliver Suárez.

A mayores, ha opinado que el sacar a Rouco del Ejecutivo local "solo fue una maniobra política, porque la ultraderecha sigue dentro del Gobierno". Del PP, ha remarcado que la postura adoptada en el Pleno es "de extrema derecha".

Ha pedido, por ello, una reflexión a Foro, porque sus socios de Gobierno se han puesto en contra de los derechos de las personas LGTBI, según la portavoz de Podemos.

En esta misma línea, ha incidido en que al PP le molestaba el reconocimiento de la Ley Trans, pero en otros mandatos "se tapaban para no parecer tan reaccionarios e iban de derecha moderada". A su juicio, hoy se ha demostrado que no lo son, y que se están sumando a los posicionamientos del edil "tránsfuga".

"Siento rabia", ha confesado Suárez, que ha augurado que la situación va a ir empeorando y que estos "ataques reaccionarios" van a ir en aumento. "Se han quitado las caretas", ha afirmado acerca del PP.

Yosune Álvarez, en representación de Xega, ha indicado que el rechazo del PP a esta Declaración va en consonancia con lo actuado por este partido a nivel estatal. Frente a ello, ha asegurado que seguirán saliendo a la calle para defender los derechos de las personas LGTBI.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que acudan a la manifestación por el Día del Orgullo el próximo día 29 por las calles de Gijón. "Esto es un vergüenza histórica", ha asegurado sobre la no aprobación en Pleno de la Declaración Institucional.

Incluso, ha adelantado que han decidido que el premio Ladrillo Rosa, que Xega había concedido al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, lo comporta con el PP gijonés. Los galardones se entregarán en el acto político institucional que tendrá lugar este próximo miércoles, a las 18.30 horas, en el salón de Pleno del Ayuntamiento de Luarca. Álvarez ha mostrado su deseo a que vengan a recogerlo y el Grupo Municipal Popular de Gijón explique el por qué no apoyó la Declaración.