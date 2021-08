La Guardia Civil trabaja en la localización del presunto autor del acoso a la diputada balear en Navia

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias está trabajando en la localización del hombre que persiguió masturbándose a la vicepresidenta del parlamento Balear, Gloria Santiago, mientras ella hacía el Camino de Santiago en Asturias.

Según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, la afectada ya ha denunciado los hechos, con lo que los agentes se centran ahora en localizar al sospechoso. El Instituto Armado ha explicado que en la recepción de denuncia no se cataloga el hecho delictivo, sino que se inician gestiones para la averiguación de una posible infracción penal.

Los hechos se remontan a la mañana de este viernes, cuando la diputada se encontraba realizando un tramo poco transitado del Camino de Santiago por la localidad asturiana de Navia.

Según ha explicado la propia afectada, mientras realizaba en solitario un tramo del Camino de Santiago un hombre la ha perseguido mientras se masturbaba por lo que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de la localidad.

Además, Santiago ha criticado que desde el 061 la han "reñido" por ir sola. "No he pasado más miedo en mi vida. He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres" ha concluido en uno de sus mensajes en Twitter.