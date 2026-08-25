Herido y trasladado al HUCA un hombre de 37 años tras caer de un caballo en San Jorge de Heres, en Gozón

Herido tras caer de un caballo. - SEPA

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido este martes tras caer de un caballo en San Jorge de Heres, en Gozón, y ha tenido que ser evacuado al HUCA en el helicóptero medicalizado del SEPA.

Según informa el 112 Asturias en su cuenta de la red X, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 15.06 horas. La zona no tenía acceso rodado, por lo que se movilizaron el equipo de rescate y efectivos de Bomberos de Asturias con base en Avilés.

El afectado presentaba un traumatismo craneoencefálico. Tras ser atendido y estabilizado en el lugar, fue porteado hasta la aeronave y trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).