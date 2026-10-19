Incidencias por robos de cable afectan a varias líneas ferroviarias de Asturias

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OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Robos de cable en tres puntos distintos de la red ferroviaria asturiana está provocando retrasos en las líneas C1, C4 y C5 del núcleo de Cercanías de Asturias, así como en servicios de larga distancia.

Según la información publicada por Adif en la social 'X' y consultada por Europa Press, las incidencias se han registrado en la línea C4 (ancho métrico) por una sustracción de cableado entre Perlora y Veriña, mientras que otro robo en Gijón ha afectado a la línea C5. Asimismo, una sustracción similar en la estación de Ablaña ha generado demoras en la línea C1 y en varios trenes de larga distancia que circulan por dicha infraestructura.

Personal de Adif se ha desplazado a los puntos afectados y se encuentra trabajando para resolver las incidencias a la mayor brevedad posible.