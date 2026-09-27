Iniciados los trabajos de reparación de pasarelas ubicadas en las zonas verdes de La Fresneda

Pasarela de La Fresneda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, ha visitado este domingo el inicio de los trabajos de reparación de 10 de las 14 pasarelas de madera ubicadas en las zonas verdes de La Fresneda.

La actuación cuenta con un presupuesto de 30.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los trabajos tienen como objetivo mejorar la seguridad y el estado de conservación de estas infraestructuras, muy utilizadas por los vecinos y usuarios de las sendas peatonales.

La intervención afecta a diez pasarelas que cruzan el arroyo Forcón y otros afluentes y que presentaban problemas de podredumbre tanto en el tablero como en las barandillas debido al deterioro producido por el paso del tiempo.

La actuación incluye el desmontaje y retirada de las actuales traviesas y barandillas y su sustitución por nuevos elementos estructurales de madera de pino norte tratada, con mayor durabilidad y resistencia frente a la humedad.

También se colocarán nuevos tableros y barandillas de madera modelo Asturias en ambos lados de las pasarelas y malla antideslizante para mejorar la seguridad de los usuarios, especialmente en épocas de lluvia. Todas las maderas empleadas estarán tratadas para su uso en exteriores y ambientes de alto riesgo.