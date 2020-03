Israel Elejalde estrena a nivel nacional en el Palacio Valdés su última obra 'Traición'

AVILÉS, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Israel Elejalde estrena este sábado su última obra 'Traición', una de las obras maestras de Harold Pinter, en el teatro Palacio Valdés a partir de las 20.15 horas y donde las entradas están casi ya agotadas para el evento.

Este nuevo estreno absoluto en el año del centenario del coliseo avilesino ha sido persentado este jueves en rueda e prensa con la presencia del director, la concejala de cultura, Yolanda Alonso, y los tres actores del reparto Irene Arcos, Raúl Arévalo y Miki Esparbé.

La obra gira en torno a un triángulo amoroso en el que las convenciones revientan todas sus costuras y se transforma en una feroz crítica a cierta clase intelectual que se cree a salvo de los deseos ocultos, de las bajas pasiones.

'Traición' es la creación de Pinter con una estructura más clásica, salvo porque decide contarla desde el final. A través de flashbacks conduce al público hasta el origen del conflicto, al triángulo amoroso que conforman Emma y su amante Jerry, a su vez el mejor amigo de su marido y tercer vértice, Robert.

"A pesar de que todo se enfoca a un triángulo amoroso donde Emma le es infiel a su marido con su mejor amigo, yo lo considero una historia de dos parejas, porque hay una mujer que no aparece, y también es víctima de las traiciones,que se producen por la atracción sexual entre personajes", ha explicado Israel Elejalde.

La versión de la obra de Pinter ha sido realizada por Pablo Remón. "He elegido esta obra porque es una de esas lecturas que haces cuando eres joven y entiendes cuando eres más mayor, pero para llevarla a escena no me convencían las versiones que veía, y hablé con Pablo para que la hiciera y por suerte ha aceptado", ha señalado el director de la obra.

La nueva versión de 'Traición' que después de la función en Avilés comenzará gira por toda España, tiene la música también como atractivo. "Hemos introducido un piano en escena, desde donde se pondrá música e directo durante todas las escenas, y dulcifica un poco la obra, ya que es un poco violenta de ver, a pesar de que hay también mucho humor", ha avanzado Elejalde.

En cuanto a las entradas tan solo quedan en General, a 12 euros, y a punto de agotarse. Se pueden adquirir en la Casa de Cultura, en el Centro Niemeyer, en la taquilla del Palacio Valdés el mismo día de la representación. En los cajeros de Liberbank, en el 902 106 601 y vía telemática en https://entradas.liberbank.es/palaciovaldes.