IU reclama un consejo extraordinario de Cogersa tras conocerse la ausencia de seguros de daños en las instalaciones

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturias IU-Más País-IAS, Xavel Vegas, se ha desvinculado este sábado de las "explicaciones unilaterales" de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, sobre la ausencia de seguros multirriesgo en el Consorción de Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa), no solamente en la planta que se incendió en abril, sino en el resto de instalaciones.

A través de una nota de prensa, Vegas ha reclamado la convocatoria del consejo extraordinario como primer paso para abrir una nueva etapa que ponga fin a Cogersa "como problema" y en la que pueda establecerse una metodología de gestión que impida que puedan volver a repetirse este tipo de situaciones y riesgos, y que garantice una mayor fiabilidad y transparencia en la gestión.

"Si nos parecía difícil de entender que no hubiera un seguro multirriesgo para la planta incendiada de Cogersa, ahora nos parece incomprensible e inaceptable saber que, en realidad, no existe seguro multirriesgo alguno ni para las instalaciones siniestradas ni para el resto. No entendemos la estructura de decisiones en Cogersa planteada públicamente por la Consejera, y a la vista de esta situación tiene que haber un consejo de administración extraordinario inmediato para abordar lo que ha sucedido: cuál ha sido la cadena de mando y el modelo y la estructura en la toma de decisiones", ha insistido Vegas.

En su opinión, la "salida política" a esta situación ha de ser conjunta del consejo de administración y del Gobierno de Asturias. IU queda a la espera de ese consejo de administración para evitar "salidas públicas unilaterales que generen más confusión", por lo que ha pedido, además, que el consejo conozca todos los términos antes de ser expuestos públicamente. Convocatoria por Asturias IU-Más País-IAS gobierna en Asturias junto al PSOE.