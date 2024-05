IU reclama información al equipo de gobierno sobre la operación del Calatrava

OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, Alejandro Suárez, ha reclamado al equipo de gobierno local, del PP, más información respecto a la compra que prevé hacer del espacio comercial del edificio Calatrava.

En unas declaraciones tras la comisión de Economía del Ayuntamiento de Oviedo en las que se aprobó el impulso de la habilitación de un crédito de 4,8 millones para la operación, Suárez ha explicado que su formación se había abstenido al entender que faltaban detalles por conocer.

"Nosotros queremos acordar, pero no tenemos respuestas", ha indicado Suárez en referencia a la falta de información que aprecia, por parte del gobierno local, en este asunto.

Ha dicho que lo que se plantea es adquirir ese espacio para que sea equipamiento público pero se ha quejado de que desde el Ayuntamiento no se concrete qué es lo que se pretende hacer. "No tenemos informes, no tenemos expediente, no tenemos nada", ha lamentado.