IU suspende de militancia al asesor del grupo municipal de Oviedo denunciado en redes por presunto acoso sexual

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaria de Políticas de Igualdad de Izquierda Unida de Asturias, Begoña Collado, ha indicado este miércoles que IU ha suspendido de militancia de manera cautelar al asesor responsable de comunicación y prensa del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo que ayer renunció a todos sus cargos tras una denuncia anónima por un presunto caso de abuso sexual, hecha pública en redes sociales.

Collado ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar los mecanismos que IU Federal tiene y los canales para el tratamiento de estas situaciones. Así ha indicado que tras las noticias sobre la denuncia que conocieron el domingo, ayer lunes ya se trasladó este asunto al órgano federal que es la Comisión de Cuidados. Ya por la tarde se trasladó un informe oficial por parte de esta Secretaría a IU con el conocimiento de todos los hechos que tenían. Una vez recibido el informe se decide la suspensión de forma cautelar de militancia.

Collado ha insistido en que IU es una organización que trabaja y que está muy comprometida con el feminismo. "Somos una organización que entendemos que las violencias son transversales, que están en todos los sitios y que a veces nos pueden atravesar. Entendemos también cuáles son los espacios que las víctimas necesitan en determinadas ocasiones para poder manifestar unas determinadas circunstancias y somos favorecedores de esos espacios", ha dicho.

Ha añadido que el hasta ahora compañero de IU "no reconoce los hechos que se le atribuyen y se manifiesta inocente". Además ha indicado que ha trasladado su intención de emprender acciones legales contra quienes le acusan de esa supuesta agresión sexual.

"Somos coherentes con lo que defendemos y lo hemos hecho con otros casos y lo seguimos haciendo. Nosotros defendemos estos espacios que son muy difíciles en ocasiones para las víctimas poder dar ese paso adelante. Entendemos que las circunstancias son muy complejas, muy dolorosas y nuestro apoyo a las víctimas, que eso es irrenunciable en nuestra organización y está presente, lo estaba, lo está y lo estará en nuestras políticas, desde luego", ha indicado.

Begoña Collado también ha querido destacar que IU, de manera interna, no tenía ninguna denuncia, ni manifestación sobre la actitud de su compañero. Así ha manifestado los mecanismos de control están activos y están funcionando.

"Si nosotros no tenemos en ningún momento, en ninguna situación que nos salga a levantar sospechas sobre un compañero, no podemos actuar en la vida externa, no podemos actuar en la manera de ningún compañero", ha indicado ante las preguntas de los periodistas sobre la necesidad de reforzar los controles internos.

La denuncia, hecha pública a través del perfil de Instagram 'Denunciasasturies', que ha sido cerrado este miércoles, la hace una mujer que asegura que se fue a casa de este hombre, al que "ya conocía", después de estar "tomando mojitos" en las fiestas de San Mateo. "Estaba en un chiringuito y yo creo que ponía más alcohol en los que me daba a mi", asegura. "Yo estaba muy perjudicada y en el ascensor me empezó a sobar en plan agresivo", añade.

En el escrito publicado, la mujer asegura que una vez dentro del domicilio volvió a tener conductas "agresivas" y le dijo que se quería ir a casa. "Él al principio fue encantador, diciendo que fuese al sofá, me trajo agua, vino conmigo en plan cariñoso", explica. Sin embargo, "después volvió a meter mano", la mujer le dijo "que no" y "entonces empezó a gritar y a dar golpes a la mesa y a las paredes".

"Le pedí que se calmara y cuando parecía que estaba tranquilo volvió a venir donde yo estaba, se subió encima de mi para inmovilizarme con su peso. Yo me quedé de piedra, luego lo empujé. Él se apartó pero luego dio un golpe en el sofá al lado de donde yo estaba, y entonces me levanté. Salí corriendo y no recuerdo cómo volví a mi casa", asegura.