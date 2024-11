Joel García (CAC) dice que en Ayuntamientos pequeños los planes de ordenación no sirven para nada y habría que quitarlos

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, CAC-Asprocon, Joel García, ha vuelto a reclamar este martes la reducción de plazos y de burocracia y que la política de vivienda "no se pare", se haga a largo plazo y suponga "un pacto de Estado". Además García ha criticado que algunos Planes de Ordenación deberíamos "quitarlos o directamente quemarlos porque no valen para nada".

"En ayuntamientos pequeños lo único que hacen es entorpecer. Entorpecer al ganadero que quiere hacer una cuadra, entorpecer a mi madre que quiere cambiar las ventanas o cosas así que no tienen mucho sentido. En ciudades grandes tiene que haber una ordenación bien hecha. Pero en un pueblo como Muñás de Arriba, lo único que hace es que ante la dificultad, los que viven allí dejan de hacer las cosas", dijo el presidente de la CAC-Asprocon.

En declaraciones a los medios durante la presentación de la primera declaración ambiental de producto de ventana de madera en España, convocada por el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (Cetemas), García celebró las buenas cifras reflejadas por el INE en lo que a la compra venta de vivienda se refiere.

"Que se venda vivienda siempre es bueno, y además refleja que cuando el sector tira, el resto de sectores tiran también, el sector funciona y funciona la economía. Una economía sin construcción no funciona igual, y lo hemos comprobado en los últimos años", ha dicho.

Por ello ha lamentado que los avances en la reducción de burocracía son "mínimos porque la dificultad es máxima". "Al final, todo funciona muy reglado, pero hemos llegado a rreglarlo tanto que no funciona. No podemos estar desarrollando un suelo 10 o 15 años, no podemos esperar por una licencia 8 meses, no podemos licitar una obra de 100.000 euros y tardar 8 meses en adjudicarla cuando la obra se ejecuta en una semana. O sea, esto hay que cambiarlo", ha indicado.

Ha considerado que el motivo de que la vivienda nueva esté parada tiene que ver mucho con el desarrollo del suelo y ha añadido que si se quiere disponer de suelo la política de vivienda no puede pararse.

"Se tiene que montar una estrategia, una política sobre eso y continuada en el tiempo y a largo plazo. El problema de la vivienda es que no hay suelo. Tenemos que ser muy previsores, hacer una política de vivienda a largo plazo y que haya o no cambios de color político, siempre sea o parecido a lo que se había programado y diseñado. Yo creo que tiene que ser casi un pacto de Estado", añadió.