Juan Cofiño tampoco acudirá a la misa del Día de Asturias en Covadonga

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño (PSOE), ha publicado este sábado una carta abierta al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en la que comunica que no acudirá a la misa del Día de Nuestra Señora de Covadonga el próximo domingo. Cofiño ha hecho pública su decisión un día después que el presidente del Principado, Adrián Barbón, que tampoco asistirá.

La polémica respecto a la asistencia de cargos públicos a la misa de Covadonga comenzó este verano cuando la recientemente nombrada Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, tildó de "profundamente político y ultraderechista" el discurso de Sanz Montes, declaraciones que fueron respondidas por el arzobispo, quien rechazó que Lastra le "marque el paso desde su ideología".

Ahora Cofiño explica que su misiva es "una protesta en nombre de todos quienes se han visto señalados peyorativamente por sus intervenciones pretéritas en el Dia de Asturias". Cofiño ha asegurado que su decisión de no asistir a la misa en Covadonga la tomó nada más salir de la celebración de hace un año, debido al "tono peyorativo" que a su juicio el arzobispo empleó en su homilía para "desacreditar a las mujeres que luchan a diario por su derecho a ser protagonistas de su propia vida, y el reproche furibundo exhibido frente a aquellas personas sensibilizadas con la problemática ecologista y el medio ambiente".

"Pretende Monseñor amparar sus "excesos verbales" en la idea de libertad, en su vertiente de libertad de opinión, y no seré yo quien me convierta en una suerte de "pequeño inquisidor" asturiano, en cualquier caso en las antípodas de mi credo y ejecutoria; aún así, me va a permitir Su Excelencia que le recuerde que el ejercicio de la libertad de opinión por parte de personas que ostentamos responsabilidades públicas debe someterse al filtro de la prudencia, la proporción y el sentido común. Si todos y cada uno de nosotros maximizáramos el contenido material susceptible de encajar en el término "libertad" en sentido lato, el ruido de fondo afectaría a la convivencia e impediría la conversación pública", relata Cofiño en su misiva.

Al margen de esta decisión, Cofiño ha mostrado su "deseo más sincero" de que "esta incidencia de naturaleza coyuntural no sea un punto y aparte en la relación entre dos instituciones llamadas al entendimiento y la colaboración mutua, sino la antesala de una relación fluida y respetuosa".