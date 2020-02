La Junta insta al Principado a hacer cumplir la ley de memoria democrática ante el caso del callejero de Oviedo

Publicado 05/02/2020 11:30:39 CET

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha acordado este miércoles, con los votos del PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU, instar al Gobierno del Principado a cumplir y hacer cumplir la ley autonómica para la recuperación de la memoria democrática.

Con esta iniciativa, impulsada por Podemos, el parlamento asturiano hace referencia al caso concreto del callejero de Oviedo, después de que el Ayuntamiento anunciase la recuperación del nombre del General Yagüe, Marcos Peña Royo, Fernández Ladreda y Yela Utrilla para cuatro calles de la capital asturiana en cumplimiento de una sentencia que señalaba un error de procedimiento en la redenominación de dichas vías como Juan Benito Argüelles, Lola Mateos, Joaquín Costa y Arquitectos Galán.

El diputado de Podemos Rafael Palacios ha remarcado que la ley autonómica, que entró en vigor el 1 de marzo de 2019, debe cumplirse en Oviedo. Asimismo, reprocha al Gobierno local de PP y Ciudadanos que "quite el nombre de un demócrata para volver a poner el nombre del General Yagüe, entre otros". "Se está escupiendo sobre la memoria democrática de Asturias", ha dicho, urgiendo al Gobierno del socialista Adrián Barbón a "hacer cumplir" la ley en Oviedo.

Al respecto, la diputada del PSOE Lidia Fernández ha recordado que la Consejería de Presidencia del Principado ya ha remitido una carta a los 78 ayuntamientos asturianos para instar a cumplir con la norma autonómica en el plazo fijado, que culmina este próximo 9 de marzo, y que en su artículo 48 hace mención expresa al callejero.

"Memoria, justicia y reparación", ha defendido la parlamentaria socialista asegurando que, aunque sea con retraso, es el momento de recuperar la dignidad de las victimas del franquismo, incluyendo "no tener en las calles" nombres de colaboradores de la dictadura.

También favorable se mostró el diputado de IU Ovidio Zapico, quién se ha preguntado "qué está pasando" en Oviedo cuando se "prefiere gastar miles de euros en mástiles y banderas" que en cumplir la ley de memoria democrática. Por ello, reconociendo el compromiso del Gobierno socialista, ha pedido a Barbón que actúe con "diligencia" para que el caso de Oviedo "sea subsanado" y "nunca más se repita" algo parecido en Asturias.

Ciudadanos también respaldó la petición, aunque su diputado Luis Carlos Fanjul calificó como "algo de cajón" que se pida al Principado "cumplir y hacer cumplir la ley". La formación naranja, que ha incidido en que la sentencia "enmienda la plana" a la gestión del anterior gobierno local, ha asegurado que "siempre y en todo lugar" estarán "a favor del cumplimiento de la ley".

En contra de esta proposición han votado tanto el Partido Popular, como Vox y un diputado de Foro, mientras que el otro diputado ha optado por la abstención.

En concreto, el diputado del PP Pablo Álvarez Pire ha defendido que "cumplir la sentencia es cumplir la ley", afeado a Podemos que omitiera el error de procedimiento en el cambio de denominación de esas calles por parte del anterior Gobierno local, de PSOE, Somos e IU. Asimismo, aprovechó su intervención para decir que nadie tiene que "morir por sus ideas", pidiendo a la formación morada que no trate de "blanquear a gente como Otegui".

Desde Vox apuntaron que no era necesario instar a cumplir y hacer cumplir la ley porque esa es "la obligación" del Gobierno del Principado. "No piden cumplir una ley, sino no acatar sentencias judiciales", ha apuntillado la diputada Sara Álvarez Rouco.

Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares ha lamentado que desde Podemos se pretenda dar "el carné de fascista o de demócrata" mientras se busca cargar en el parlamento asturiano la "responsabilidad" de un error del anterior Gobierno local de Oviedo y poner "en duda" un fallo judicial.

VOTO TELEMÁTICO EN LA JUNTA

En otro orden de asuntos, el pleno de este miércoles ha aprobado además, en trámite de lectura única y por unanimidad del hemiciclo, una reforma del Reglamento de la Cámara asturiana para incluir el voto telemático, a propuesta del Grupo Socialista.

Esta nueva fórmula se prevé para los casos de embarazo, maternidad, paternidad, ingreso hospitalario o enfermedad grave que impidan la presencia de los Diputados en las sesiones plenarias de la Cámara.

En esos supuestos, la Mesa de la Cámara podrá autorizar que los diputados emitan su voto por procedimiento telemático en aquellas votaciones en que, por no ser susceptibles de fragmentación o modificación, sean previsibles el modo y el momento en que se llevarán a cabo.