Lara Martínez y Ramón Tuero medirán sus apoyos el sábado en las primarias del PSOE de Gijón

Candidatos a las primarias del PSOE de Gijón - PSOE DE GIJÓN
OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La primera jornada de votación del proceso de primarias de la Agrupación Socialista de Gijón concluyó este sábado 26 de septiembre, a las 20.00 horas con Lara Martínez y Ramón Tuero como los candidatos más votados.
La segunda jornada de votación será el próximo sábado 3 de octubre. Los militantes tendrán que votar, previsiblemente, las candidaturas de Lara Martínez y Ramón Tuero, las dos personas más votadas hoy, ya que ninguno de los tres candidatos a obtenido más del 50% del sufragio.
Según los datos del comité organizador hubo un total de 809 votos emitidos. Alberto Ferrao consiguió 213 votos, Lara Martínez 371 y Ramón Tuero 216.
Estos resultados han sido remitidos a la Comisión Autonómica de Ética de la Federación Socialista Asturiana, órgano que validará en último término los datos.