Llamazares (IU) afirma que el PP se acerca a la ultraderecha con sus posiciones hacia la lengua asturiana

Publicado 11/10/2018 13:33:33 CET

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU-IX, Gaspar Llamazares, ha señalado que, tras el video del PP contra la oficialidad del asturiano, ve una "involución" en este partido que podría llevarla a negar el articulado del actual Estatuto de Autonomía, donde se recoge la protección y promoción de la lengua asturiana.

Tras ser preguntado por los medios en los pasillos de la Junta General sobre el polémico video que el PP publicó este miércoles contra la oficialidad de la lengua asturiana, Llamazares ha afirmado que "por desgracia" sí lo ha visto.

"He tenido la desgracia de verlo, me parece que si esos son los argumentos del PP hacia el asturiano son todos prejuicios y ningún argumento", ha indicado, para afirmar que ve una "involución" en el PP que podría llevarle no ya a negar la oficialidad si no a negar el artículo 4 del Estatuto de Autonomía, donde se recoge que la lengua asturiana tiene que ser protegida y promocionada en la enseñanza y en los medios de comunicación.

"Como últimamente la derecha esta más preocupada por VOX que por los ciudadanos me lo explico todo, cualquier día negarán la autonomía y la propia protección del asturiano", ha sentenciado.

El polémico video fue publicado en las redes sociales y en la web del Partido Popular de Asturias y en el aparecen sus principales dirigentes posicionándose contra la oficialidad de la lengua asturiana. Bajo el títulado de 'Pero, ¿esto qué ye? Sí al asturiano, No a la cooficialidad', los 'populares' afirman que la región tiene otras prioridades y que los que defienden la oficialidad buscan "vivir del bable".