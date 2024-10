Llaneza (PSOE) acusa a Canteli de "rehuir el debate político" y afirma que su mandato está "agotado"

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha acusado este lunes al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli (PP) de "rehuir el debate político" al no intervenir en el pleno que el PSOE forzó para hablar de la gestión del Ejecutivo local.

En la sesión extraordinaria del pleno municipal que el PSOE solicitó para abordar la situación del municipio, el líder de la oposición ha cuestionado la estrategia del Equipo de Gobierno por la cual no ha intervenido el alcalde, sino la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco. "Lamento que no tenga usted la capacidad para debatir y contrarrestar nuestro catastrofismo", le ha dicho al alcalde, que no ha intervenido en toda la sesión.

Durante su intervención, Llaneza ha acusado la "falta de talante democrático" del regidor y que no haya entendido que en un debate como este debería intervenir él "salvo que tenga miedo a debatir". Estas cuestiones, junto a la "pérdida de autoridad y de capacidad" de Canteli evidencian, a juicio del portavoz del PSOE, que el mandato "está agotado".

El portavoz socialista ha dibujado un "futuro muy negro para Oviedo" en el que "se pierden oportunidades" debido a que el Equipo de Gobierno lleva "la improvisación por bandera". "Su falta de visión política es síntoma severo de su agotamiento", ha asegurado.

Su gestión, ha agregado, "agrava" problemas y "enquista" otros, como la pérdida de dinero europeo, los sobrecostes en las infraestructuras o el deterioro de los servicios públicos. Tampoco se han reforzado las políticas sociales en un municipio que, ha dicho, "debería ser ejemplo".

La concejala del PP María Velasco ha respondido a Llaneza asegurando que vive en "una realidad paralela" y le ha recriminado su visión "catastrofista y pesimista" de Oviedo. Velasco ha asegurado entender que "debe ser muy difícil" la posición de Llaneza "obedeciendo" al exalcalde del PSOE Wenceslao López por un lado, y por el otro "emulando" al exconcejal de Somos en el anterior mandato, Rubén Rosón, como su "musa radical". "Es un radical atrincherado en el muro del frente del no", ha aseverado.

La concejala del PP ha recriminado a Llaneza que busque "sus minutos de gloria" a través de un pleno que "resulta inútil desde el momento en el que la realidad que dibuja no se parece en nada al magnífico momento que vive el municipio de Oviedo".

Desde el resto de grupos de la oposición, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha criticado que este pleno no cuente con un punto en el orden del día relativo a propuestas de resolución para favorecer el acuerdo entre grupos y una orientación política para lo que resta de mandato.

Si bien ha coincidido en "algunas de las críticas" esgrimidas por el PSOE, Llamazares ha apostado por el acuerdo con el Equipo de Gobierno local, ya que, en un escenario en el que el PP tiene mayoría absoluta, "lo máximo que puede esperar" la oposición, aparte de defender sus programas y esperar a las elecciones, es "influir" en el Equipo de Gobierno con sus alternativas.

Así, ha avanzado que IU ha llegado a un "preacuerdo" que "parece un cambio de orientación". "Estamos dispuestos a hablar con el Gobierno", ha dicho, para que los aspectos que en los que "discrepan" con el Ejecutivo acerca del modelo de gestión o el proyecto de ciudad, cambien. "Oviedo tiene retos muy importantes pendientes, pero con potencialidades", ha dicho, rechazando la "posición de parte de la oposición" que dibuja un Oviedo "al borde de la catástrofe".

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha recriminado al Equipo de Gobierno que pretenda tener "una oposición silenciosa que no cuestione ni critique", y ha afeado la "mala gestión" del Ejecutivo, con sobrecostes en inversiones, pérdidas de fondos y "despilfarros" que los ovetenses "van a pagar con más impuestos" el año que viene.

Peralta ha puesto sobre la mesa la pérdida de población trabajadora, asegurando que el modelo económico del PP pone en evidencia que Oviedo está perdiendo la oportunidad de "ser una ciudad que permita el desarrollo personal y profesional", que permita acceder a una "vivienda digna" y a contribuir al crecimiento económico y demográfico del concejo.