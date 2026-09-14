Llaneza (PSOE Oviedo) exige a Canteli disculpas ante los agredidos en la caseta de Fiestes Populares en San Mateo

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, con los concejales Jorge García Monsalve y Juan Álvarez Areces. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha criticado este lunes las declaraciones del alcalde, Alfredo Canteli, sobre la agresión a dos miembros de AMA Asturies en San Mateo, y le ha pedido que se disculpe ante ellos presencialmente.

En unas declaraciones a los medios, Llaneza ha cuestionado las afirmaciones de Canteli a raíz de la agresión del pasado jueves al exconcejal de Somos Rubén Rosón y el político Jorge Fernández, que se encontraban en una de las casetas de San Mateo en la Plaza de la Catedral. Canteli aseguró que es necesario saber lo que pasó ya que solo se conoce "lo que dice una parte". En sus declaraciones, el regidor pidió que "haya respeto entre todos" y afirmó que los presuntos agresores "son chavales jóvenes". "No creo que sean tan mala gente", indicó además.

A juicio de Llaneza, estas declaraciones están "absolutamente fuera de lugar", y son "inapropiadas". "Me atrevería a decir que hacen que el alcalde no sea digno del cargo que ostenta", ha aseverado el portavoz socialista, para quien es necesario que el alcalde salga a criticar este "acto de violencia política". "No salió y no solo no sale, sino que de alguna manera justifica esa agresión", ha lamentado.

El portavoz ha relacionado este suceso con "muchos actos en la ciudad" con "cada vez mayor participación de elementos de extrema derecha", algo que ha calificado como "preocupante". Es por ello que el PSOE va a pedir la convocatoria de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, para analizar la situación en Oviedo, una ciudad que "se debe de caracterizar y se ha caracterizado por ser un marco de convivencia ejemplar y tranquilidad".

SERGIO LLERA TAMBIÉN PIDE A CANTELI QUE RECTIFIQUE

Este lunes también ha salido al paso de las declaraciones del alcalde el candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo en 2027, Sergio Llera, quien ha condenado las palabras de Canteli, asegurando que "Oviedo no se merece un alcalde que señale a las víctimas".

Después de participar en la concentración celebrada en Oviedo este sábado en solidaridad con los agredidos, Llera considera "especialmente grave" que el alcalde haya puesto el foco sobre las propias víctimas y sobre supuestos episodios anteriores. "Oviedo no se merece un alcalde que, cuando dos vecinos reciben una paliza, busque explicaciones en las víctimas. Se merece un alcalde que esté inequívocamente de su lado", ha afirmado.

"Cuando alguien está en el suelo recibiendo patadas, el problema son quienes están dando las patadas. Empezar a buscar qué hicieron antes los agredidos es poner el foco exactamente donde no corresponde".

Para Llera, la actuación que correspondía al alcalde "era mucho más sencilla", y pasa por "condenar sin matices, ponerse al lado de los agredidos y dejar que la Policía y la Justicia esclarezcan todas las circunstancias". "Lo demás solo sirve para embarrar algo que debería unirnos a todos", ha indicado.