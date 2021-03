Localizan en un centro comercial de Gijón a un vecino de Noreña con dos órdenes de detención en vigor

GIJÓN, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Gijón han detenido este pasado jueves a un vecino de Noreña sobre el que pesaban dos órdenes de detención y otras ocho de averiguación de domicilio por robos con fuerza, hurtos, estafas y delitos contra la seguridad vial.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el arrestado, J.L.F.S., de 32 años, fue localizado en un centro comercial de la calle Benito Otero, a las 20.50 horas, después de que distintas fuerzas y cuerpos de seguridad lo buscaran durante días.

En otro orden de asuntos, se denunciaron dos locales de hostería por no respetar la distancia requerida entre sillas. También fueron propuestas para sanción diez personas por no hacer uso de la mascarilla obligatoria, nueve por fumar sin mantener la distancia de seguridad, siete por permanecer en grupo y otras dos por no respetar el toque de queda.