López defiende la propuesta de Vox de eliminar CCAA y dice que no supone suprimir Asturias, Badajoz ni Cáceres

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha defendido este miércoles en el parlamento autonómico durante el Debate de Orientación Política la propuesta de su partido de eliminar las comunidades autónomas, afirmando que eso no supondría suprimir Asturias, Badajoz ni Cáceres.

"Claro que queremos suprimir el actual estado de las autonomías y eso no significa suprimir ni Asturias, ni Badajoz, ni Cáceres, ni ninguna región. Escuche: eso significa suprimir duplicidades y el gasto superfluo para que podamos garantizar la igualdad entre españoles, para que podamos garantizar una sanidad de calidad, una educación de calidad y para que podamos garantizar una asistencia a nuestros mayores dignos", le ha dicho la diputada al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, después de que éste rechazara usar su primer turno de réplica argumentando que Vox no había hecho ninguna propuesta.

Del mismo modo, Carolina López ha remarcado que la supresión de las comunidades autónomas también serviría "para garantizar que ningún político, ningún político pueda usar el dinero público como moneda de cambio para acceder al poder como hace su querido Pedro Sánchez". "Esto es lo que queremos en Vox y esto es ser leal Asturias y los asturianos", dice.

Al respecto, Barbón sí ha intervenido en el turno final para apuntillar que la portavoz de Vox se ha referido a Asturias junto a Cáceres y Badajoz "como si Cáceres y Badajoz fueran, cada una de ellas, una comunidad autónoma". "España está compuesta de 17 comunidades autónomas. Cáceres y Badajoz son de la misma, se llama Extremadura", ha apuntillado.

Del mismo modo, sostiene el presidente asturiano que Vox ha demostrado "una cosa maravillosa en este tiempo" ya que rechazan el Estado de las autonomías al tiempo que pactaron con el PP gobernar en comunidades para impedir gobiernos progresistas.

"A los pocos meses tuvieron que echarles, por inútiles, de esos gobiernos", ha ironizado, añadiendo que en Vox han demostrado "que ni quieren, ni pueden, ni saben gobernar".

Del mismo modo, ha señalado que desde Vox "siguen sin renunciar a un solo euro de las cantidades económicas que cobran como grupo parlamentario". "Ya sabemos el porqué, porque todo el dinero que cobran sus grupos parlamentarios está centralizado, no en el trabajo en la calle, no en el trabajo para llegar a la ciudadanía, no para prestar mejor servicios, sino para ir todo a una fundación, con administración ciertamente opaca, sobre la que algún día, estoy convencido, la justicia pondrá el foco de luz y sabremos qué se esconde", ha zanjado.

Además, Adrián Barbón ha aprovechado para señalar que a la portavoz de Vox "le traicionó el subconsciente dos veces" en su intervención, al empezar hablando de la expulsión de los musulmanes de Granada, cuando "poco más y dijo 'los moros'", para después terminar "hablando de 'fame'. "No sé si eso le traerá consecuencias dentro de Vox y le abrirán un expediente disciplinario; ya sabe que ustedes son un partido muy férreo", ha dicho.