López dice que hay que basarse en decisiones judiciales sobre la posible retirada de la estatua de Woody Allen

Publicado 14/02/2018 12:58:59 CET

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha explicado que el Ayuntamiento esperará al pronunciamiento del Consejo de Igualdad sobre la posible retirada de la estatua de Woody Allen de la calle Milicias Nacionales, una vez que la hija del cineasta afirmó haber sufrido abusos sexuales de la pequeña. Sin embargo, el regidor ha manifestado que "hay que mantener la serenidad y el raciocinio" y "basarse en las decisiones judiciales precedentes".

Este miércoles se celebrará la reunión del Consejo de Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo, y es posible que se trate el tema de la retirada de la estatua del cineasta. Al ser preguntado por los medios, el alcalde ha dicho que es un asunto "delicado" porque Woody Allen ya ha atravesado una situación legal y jurídica. "Ese es un precedente importante, tener en cuenta asuntos que ya han sido valorados judicialmente", ha indicado.

"Si empezamos a juzgar basándonos sólo en comentarios en redes sociales es peligroso. Hay que mantener la serenidad y el raciocinio. Si hay informaciones adicionales que han sido contrastadas creo que hay que basarse en decisiones judiciales y no condenar a personas en base a rumores", ha concluido.

SHOW LÉSBICO DE UN CLUB DE ALTERNE

El alcalde ha sido preguntado también acerca de la polémica del cartel del show lésbico de un club de alterne de Oviedo. El regidor ha indicado que nos encontramos en una sociedad complicada "a nivel de mensajes visuales". A su juicio, hay medios de información, como las redes sociales, que no están los "suficientemente reglados" y que a veces "suponen una invasión del sentido colectivo y del individual".

Sin embargo, el regidor del consistorio ovetense ha afirmado que para él "tiene más importancia lo que circula y llega a los niños y mayores a través del móvil" y a su parecer "curiosamente no hay una preocupación social". "Me preocupa mucho más eso porque llega a todo el mundo y además de manera oculta y privada, cuando no lo es", ha concluido.