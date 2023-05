López (Vox) anuncia deducciones en el IRPF para personas dependientes

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la presidencia del Principado, Carolina López, ha anunciado este lunes en Avilés deducciones en el IRPF para personas dependientes.

López ha cargado contra las políticas socialistas que "abandonan" a las personas que más nos necesitan. Así, ha recordado que el gobierno de Barbón que "saca pecho" con que es un gobierno social "tiene abandonados a las personas dependientes".

"Nuestros mayores han levantado barrio a barrio, con su trabajo y esfuerzo, nuestra nación. Y una sociedad que no respeta y cuida a sus mayores es una sociedad que no se respeta a sí misma. A lo largo de la vida, hay momentos en los que nuestros abuelos, padres, hijos, hermanos o vecinos no pueden cuidar de sí mismos, y necesitan a otros para vivir y desarrollarse. Hay que garantizar para nuestros mayores y dependientes el cuidado, la dedicación y las atenciones que merecen, reforzando las partidas a la dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar", ha señalado Carolina López.

Asimismo, la candidata de Vox a la presidencia del Principado, ha dicho que, por ejemplo, los socialistas destinan más presupuesto al Salario Social que a dependencia. "La crisis poblacional que padece nuestra región, con un invierno demográfico tan severo tiene que ser atacada frontalmente", ha comentado.

López considera fundamental que las partidas presupuestarias destinadas a la dependencia en el Principado de Asturias sean "realistas y garanticen la mejor vida para las personas dependientes".