Lydia Espina se compromete a sentarse a negociar en 24 horas si los sindicatos desconvocan la huelga

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina ha pedido este martes a los sindicatos docentes CCOO, UGT, Suatea y CSIF, que han convocado una huelga para el 10 de septiembre, "un gesto de buena voluntad" y que "hagan un pequeño esfuerzo para desconvocar el paro" y niega cualquier chantaje.

"Si ellos desconvocan la huelga en menos de 24 horas nosotros convocamos, nos sentamos en la Mesa General para aprobar las 23 horas de los maestros que nosotros las queremos aprobar; para invertir 23 millones y medio en la educación asturiana y para contratar a 486 maestros y maestras", ha dicho Espina.

La consejera pide ese gesto de buena voluntad porque considera que desde la Administración ya lo han hecho y destaca que desde el principio, siempre ha habido la total disponibilidad al diálogo y a la negociación.

"Siempre nos hemos sentado a negociar, yo misma estuve presente en las mesas de negociación, además con el pensamiento sincero y real de que lo que queremos es llegar a un acuerdo por el bien de los docentes asturianos. No hemos hecho más que ponerle medidas encima de la mesa", ha manifestado Espina, que ha recordado que también el director general de Personal Docente se ha reunido con ellos recientemente.

Además ha querido dejar claro que desde la consejería tiene intención de convocar al comité de huelga, respondiendo así a la acusación de los sindicatos que este martes han acusado a Espina de no querer sentarse con dicho comité.

"Claro que lo convocaremos. Si no desconvocan la huelga lo convocaremos seguro a partir de la segunda quincena de agosto, pero nuestra intención es no llegar a la convocatoria de huelga y que mañana mismo, si es necesario, podamos sentarnos en la Mesa General y aprobar el acuerdo por la mejora de la enseñanza pública", ha dicho Espina que ha repetido que "no deben preocuparse porque el comité de huelga, como es prescriptivo, se convocará".

Ha recordado no obstante que el comité de huelga no negocia condiciones laborales de los trabajadores, sino que lo que negocia es qué servicios mínimos se van a implantar en los centros o qué medidas se pueden aplicar para la desconvocatoria, pero las condiciones laborales de los trabajadores se negocian en la mesa de negociación.