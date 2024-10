Martínez Salvador afirma que trabajan en dar destino a los fondos europeos que iban a rehabilitar Prendes Pando

Moriyón recalca que es "inviable" asumir esta inversión y menos con los plazos exigidos por la UE

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha asegurado este miércoles que trabajan en que los cuatro millones de fondos europeos previstos para la rehabilitación de los antiguos juzgados de Decano Prendes Pando no se pierdan.

Incluso, se ha mostrado seguro de que se podrán ubicar en otros espacios lo que iba a ir a Decano Prendes Pando. Así lo ha indicado durante el debate en el Pleno Municipal de una proposición de PSOE, IU y Podemos con la que pedían firmar en un convenio la cesión al Ayuntamiento de los antiguos juzgados por parte del Principado. Una proposición que no prosperó por el rechazo del resto de grupos.

Los grupos proponentes han afeado al Gobierno local que se deje pasar esta oportunidad y que no se recupere para la ciudadanía este edificio, que iba a ser destinado inicialmente a fines sociales.

Frente a ello, Martínez Salvador ha replicado que si bien se había hablado de cuatro millones de euros para su reforma, los informes técnicos cifran en torno a 20 millones de euros su rehabilitación, lo que supondría al Ayuntamiento invertir como mínimo 16 millones de euros no siendo un inmueble municipal.

Un edificio que tendría que estar antes de 2026, por los condicionantes de los fondos europeos concedidos, y que tiene 12.000 metros cuadrados imposibles de compartimentar por plantas o hacer por fases.

Ha recalcado, además, que se trata de renuncias del Ayuntamiento, sino que no es competencia municipal. Sí lo es, según él, ampliar el Parque Científico y Tecnológico, la nueva comisaría de la Policía Local, el mantenimiento de colegios o el nuevo parque de bomberos.

A juicio del Gobierno, la inversión necesaria para su rehabilitación sería más que lo que supone la compra de terrenos de Naval Gijón o la urbanización de la ampliación del PCTG. "Gijón no es el municipio de las renuncias, es el municipio del liderazgo", ha recalcado Martínez Salvador al portavoz socialista.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha considerado el rechazo a rehabilitar este edificio una muestra de que en el ámbito social el Gobierno local no tiene ninguna prioridad, a lo que acusado a este de hacer "saltar por los aires" proyectos sociales que dejaron encaminados los gobiernos de Izquierda.

A mayores, ha trasladado al Equipo de Gobierno que si la antigua comisaría se decía no era "digna" para la Policía Local, tampoco lo es entonces para servicios sociales.

Ante estas palabras, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha recriminado al portavoz de IU que les acuse de no querer recuperar patrimonio público cuando en su primer mandato en el Ayuntamiento se encontró una Escuela de Comercio destinada a una entidad privada, una rehabilitación de la escuela infantil Eusebio Miranda para asociaciones cuando los estatutos de la Fundación titular del inmueble decía que para lo que es hoy.

Ha señalado, unido a ello, que el próximo mes de diciembre estará libre la Jefatura de Policía Local con su paso a la nueva comisaría, a lo que ha remarcado que el cambio se debe a que el actual edificio no cumple con los estándares básicos de seguridad.

Como ejemplo, ha citado que hay coches de la Policía Local que quedan en la calle por falta de espacio y que aparecían con espejos arrancados. Tampoco dispone de una sala para atender "de manera digna" a víctimas de violencia de género.

"Este edificio no lo podemos dejar caer, está protegido", ha remarcado Moriyón respecto a la actual jefatura de Policía Local. Sobre esto, ha apuntado que también habrá que buscarle usos, siendo además propiedad del Ayuntamiento.

Por otra parte, ha trasladado a los grupos de Izquierda que próximamente presentará datos sobre mantenimiento en colegios y cómo cuando accedió a la Alcaldía se encontraron "secuestrados" más de nueve millones de euros en obras en colegios que no son competencia municipal, sino del Principado.

Ha precisado, asimismo, que en otro mandato anterior suyo se arreglaron cubiertas de colegios pese a no ser competencia municipal, pero ha recalcado que no se puede estar continuamente destinando fondos municipales a inmuebles que no son del Ayuntamiento.

Ha dejado claro, al tiempo, que no se puede renunciar al edificio de Decano Prendes Pando, pero ahora mismo, y con las inversiones que tiene el Ayuntamiento encima de la mesa, ha sostenido que es "inviable".

Sobre ello, ha remarcado que no se llega en plazo a cumplir con los requisitos temporales de los fondos europeos. "No se dejó caer con Foro ningún edificio", ha insistido la alcaldesa, quien ha incidido en que ahora mismo, y con la celeridad que se pide desde la UE, no se puede asumir la rehabilitación de estos antiguos juzgados.