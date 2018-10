Un mes después de su inicio el juicio de Villa queda visto para sentencia y la petición de penas se mantiene

Publicado 25/07/2018 13:13:04 CET

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un mes después de la primera sesión del juicio con contra el exlíder del sindicato SOMA, José Ángel Fernández Villa, el mismo ha quedado visto para sentencia después de que las partes elevasen a definitivas sus peticiones. Tanto Fiscalía como la acusación particular consideran que a lo largo de las sesiones han quedado sobradamente acreditados los cargos que se le imputan al acusado. "Villa era el amo", ha destacado el Fiscal.

En su turno de última palabra que le concede la ley Villa ha querido aprovecharlo, aunque su intervención ha sido confusa y ha dicho textualmente que "estaba en disposición de intervenir en dos o tres cosas que se han vertido hoy y días anteriores en esta sala". Ha añadido: "Yo tengo déficit físicos muy importantes que limitan e incluso perder la objetividad de lo que puedo trasladar en esta sala. Tengo un confusionismo tremendo que arranca del auditorio, del sonido de la propia sala que me lleva a ser prudente".

"Señoría con todos mis respetos no voy a hacer uso de mi prerrogativa de poder intervenir porque no hay planos de igualdad y hay un desequilibrio muy importante entre representantes y representados. Mi gratitud a la invitación que me hace de intervenir", concluyó Villa.

La sesión de este miércoles ha sido la destinada a la lectura de los informes finales y las conclusiones de cada una de las partes. Así, desde Fiscalía se considera que tras las pruebas practicadas restas semanas existen unas conclusiones muy claras y acreditadas sobradamente, como que Villa "dominaba el SOMA con mano de hierro".

"Ha quedado acreditado que Villa era el amo. No solo era quien mandaba sino que tenía una serie de personas a modo de corte", ha indicado el fiscal, Enrique Valdés Suárez, que ha llegado a definir al acusado como "la persona más poderosa de Asturias en aquel momento" y lo ha culpado de "corromper al SOMA".

A su entender también ha quedado probado "la conducta mantenida en el tiempo de corromper el sindicato y robar a sus compañeros, descapitalizando el propio patrimonio del SOMA".

Por todo ello el Fiscal mantiene las penas solicitadas para el ex líder minero que pasan por cinco años de prisión y hacer frente a una indemnización al SOMA-Fitag-UGT por 434.158 euros por un delito de apropiación indebida de manera continuada. Así el fiscal ha indicado que la capacidad económica del acusado es clara ya que ha regularizado 1,4 millones de euros.

ACUSACIÓN PARTICULAR

Desde la acusación particular ejercida por el SOMA y llevada por el letrado Miguel García Vigil, también consideró que está perfectamente acreditado que Villa es autor de un delito continuado de apropiación indebida.

"Al menos desde 1989 Villa puso en práctica una estrategia para obtener fondos y ello por ser el todopoderoso y manda más del sindicato más importante de Asturias y a nivel nacional", ha indicado el letrado.

De la práctica de las pruebas la acusación particular entiende que ha quedado demostrado que en el sindicato nada se hacía "sin el visto bueno de Villa" y nadie en la organización se atrevía a discutir sus decisiones.

Por ello mantiene también la petición de penas que pasan por seis años de prisión y doce meses de multa de 180 euros de cuota diaria, lo que suponen 64.800 euros. Además deberá devolver el dinero sustraído al sindicato.

LA DEFENSA PIDE LA LIBRE ABSOLUCIÓN

Por su parte la letrada de la defensa, Ana Boto, ha vuelto a reclamar la libre absolución al entender que no se ha acreditado en absoluto que su defendido sea el autor de un delito continuado de apropiación indebida.

Boto ha pedido además la "cuasi prescripción" de parte de los hechos que se le imputan a Villa, asegurando que no hay ninguna continuidad delictiva. Dijo así mismo que no ha quedado probada la apropiación de dinero.

"José Ángel Fernández Villa gastaba, en favor de todos los mineros, 600 euros al mes de la tarjeta del sindicato", ha manifestado Ana Boto, que ha insistido que los gastos estaban justificados por el contable y pasados a la contabilidad.

Pero si en algo ha incidido Boto es en la vulneración de derechos de su cliente. "Estamos juzgando a una persona con deficiencia mental moderadamente grave. Villa es incapaz de defenderse", ha dicho Boto que ha asegurado que lo que se está produciendo es un "escarnio de la justicia".

Así, la abogada ha insistido en que su defendido es incapaz de responder lo que ocurrió hace años porque "no sabe ni lo que cenó ayer" y ha reiterado su deterioro cognitivo, poniendo en entredicho la profesionalidad de los informes médicos y forenses. "Si esta clínica no ha sido capaz de distinguir un vivo de un muerto para hacerle autopsia dudo que puedan distinguir una persona con problemas y fallos multiorgánicos de una persona sana", ha dicho.

También ha vuelto a mostrar sus protestas por las filtraciones a la prensa del caso, desde el escrito de acusación a las sesiones del juicio. "A mi representado se le ha hecho un juicio paralelo de tal magnitud que dudo que ahora se pueda hacer justicia", ha manifestado.

UN JUICIO CARGADO DE INCIDENCIAS

Desde su inicio el 27 de junio el juicio al ex senador socialista ha estado cargado de incidencias. Así, el mismo tuvo que ser suspendido por una primera hospitalización del acusado.

Tras un segundo ingreso hospitalario Villa optaba por ausentarse de la vista, pero la Magistrada de la Sala, María Luisa Barrio, ordenó su presencia, logrando finalmente seguir adelante con el juicio.

Además, a lo largo de las vistas fueron muchas las protestas presentadas por la letrada de la defensa de Villa, ejercida por Ana Boto, al ser consideradas muchas de sus preguntas como improcedentes por parte de la Magistrada. Tanto fue así que en una de las sesiones la Magistrada llegó a pedir a la letrada que "dejara de retarle".