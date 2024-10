Moriyón, desencantada con el Ministerio, afirma que el Ayuntamiento no pedirá "pasar la basura a otro municipio"

"Tenemos que avanzar a corto plazo", defiende Calvo de una alternativa por Aboño

GIJÓN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha expresado este viernes su "decepción" ante lo que considera "falta de sensibilidad y colaboración" del Ministerio de Transportes en dar una solución al fallido proyecto de vial de Jove soterrado.

"Entusiasmo no tiene ninguno por ponerse a estudiar la cuestión", se ha quejado la alcaldesa en el Consejo Social Municipal, quien, por otra parte, se ha mostrado contraria a una solución que traslade el problema a otro municipio, con referencia a la alternativa por Aboño planteada por el Principado.

"No será este Ayuntamiento quien pida pasar la basura a otro municipio", ha dejado claro ante la propuesta del consejero de Fomento del Principado de Asturias, Alejandro Calvo.

Moriyón ha recalcado que ella se comprometió a ceñirse a la Declaración Institucional aprobada en el Pleno y ha lamentado que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en la reunión de este pasado jueves, vino a decir, según la alcaldesa, "que la pelota estaba en nuestro tejado; nada más lejos de la realidad", ha apostillado.

Por ello, ha confesado tener una visión "más pesimista" que el consejero, sobre todo en lo referente a la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias mientras no haya una solución al tráfico pesado que va a El Musel.

"Cero entusiasmo, cero sensibilidad" del Ministerio, ha considerado la alcaldesa. "Yo no estoy contenta", ha remarcado, a lo que ha insistido en que la sensibilidad y colaboración del Ministerio "ayer quedó en entredicho". A mayores, ha recalcado que se les mostraran unas infografías con unas pantallas acústicas "del siglo pasado".

Moriyón también ha aprovechado para pedir al consejero que el próximo mes de diciembre, antes de que acabe el año, se puedan reunir para ver "si van encajando las piezas del puzzle".

Ha considerado, eso sí, que fue "muy precipitado" la responsabilidad que asumieron desde el Principado en la búsqueda de alternativas, aunque les ha agradecido su esfuerzo. Ante esta petición, Calvo ha remarcado que hay que tenerlo resuelto antes de que acabe el año por cuestiones presupuestarias.

El consejero, por su parte, si bien ha reconocido que para todos es "muy decepcionante", ha apostado por actuar a corto plazo e ir buscando soluciones a medio y largo. En este punto, ha advertido de que "la solución global nunca hubiera llegado antes de diez años", de empezar nuevos estudios de un vial de Jove soterrado.

Ha recalcado, en esta línea, que el objetivo es empezar a trabajar en alternativas en el marco del consenso y respeto, ya que va a tener que desarrollarse en Carreño, según el. También ha apostado por trabajar en la humanización de la avenida Príncipe de Asturias hasta la glorieta de Foro.

En paralelo, ha resaltado que el Ministerio les trasladó en la reunión que por fin se va a licitar el desdoblamiento de Lloreda -Veriña, una vía que absorbe mucho tráfico pesado y que ha considerado pieza fundamental.

A esto ha sumado que el Principado ha insistido en la mejora integral de la traza ferroviaria por la zona Oeste de Gijón. Sobre ello, ha apuntado que hay que mejorar los pasos subterráneos y que se generan espacios verdes en zonas ahora degradadas, que mejoren la calidad de vida.

También ha apostado por que se aumente la frecuencia de trenes, a lo que ha incidido en que la futura estación intermodal de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia), debe ser también un elemento de cambio de nodo de transporte hacia El Musel.

Del puerto gijonés también ha remarcado que ya más de la mitad del tráfico pesado llega a través de Aboño. Ha indicado, a este respecto, que hay muchas cuestiones que solucionar, pero, eso sí, cualquier cosa se hará con el Ayuntamiento de Carreño y sus vecinos.

Ha recalcado, unido a ello, que la alternativa que se plantea debe verse como una oportunidad para el desarrollo y regeneración de Aboño y su ría. Ha incidido, en este caso, en que más de 1.600 camiones llegan desde Carreño a El Musel.

También ha visto necesario actualizar el protocolo de 2005 en cuanto a los accesos a El Musel. Incluso ha llamado la atención sobre que cada la actividad empresarial en El Musel está más lejos del Arbeyal y más cerca de Aboño.

Sobre la reunión con el secretario de Estado, ha sostenido que el compromiso económico y de presupuesto con Gijón y con Asturias "sigue vigente". Para él, se mantienen "totalmente vigentes" los compromisos del Ministerio con Gijón.

Es más, ha advertido de que n Gijón "nos jugamos muchas más cosas", ha apuntado con alusión a proyectos como el Plan de Vías. Ha pedido, al tiempo, seriedad a la hora de afrontar este asunto y ha recordado la alternativa que dio el PP de un túnel por donde se sabía que iba a ser el valle del hidrógeno, como también ha visto una "imprudencia" que Ayuntamiento y Principado redacten un proyecto. "Hemos llegado a un punto donde hay que buscar una salida", ha remarcado.

Para él, no se puede hablar del futuro del puerto "con frivolidad", diciendo que no hay transparencia, cuando hay unos planes que se están desarrollando y hay una representación en el Consejo de Administración. Calvo ha apostado por centrarse en objetivos, a lo que ha remarcado que si bien la ideal era vial soterrado, habría que tomar medidas antes. "Tenemos que avanzar a corto plazo", ha señalado, antes de dejar claro que no están pidiendo una solución a Gijón.

Sí que ha reivindicado que la voz de Gijón y sus vecinos ha llegado a la Moncloa, a través de la reunión del presidente regional, Adrián Barbón, con el presidente nacional, Pedro Sánchez, lo que, según él, ha permitido que "estemos en otra pantalla". Ha reconocido que la de ayer no es una buena noticia, "pero es lo que debían hacer", ha asegurado.

"No es justo decir que hemos vuelto 30 años atrás", ha indicado, por otro lado, ante las críticas. Ha abogado, en este caso, porque lo mejor es pensar en no repetir los errores, después de ser "incapaces" de haber liderado soluciones hace 15 o 20 años. "Al menos no repitamos los mismos errores", ha insistido. Ha defendido, además, que el Principado pidió ser parte activa de la solución para que se aceleren los plazos, aunque está a favor de exigir el compromiso económico al Ministerio, también político. La solución está en el interés general, para él, es decir, encontrar "el mínimo perjuicio con el máximo beneficio", ha afirmado.

Por parte de los grupos políticos, estos han mostrado su decepción por la decisión del Ministerio y han sido varios los que reclamen que sea este quien dé soluciones. Podemos ha insistido en que es un tema "económico y político", pero también se ha quejado del "ninguneo" del Ministerio. "Estamos muriendo envenenados mucho más en el Oeste", ha advertido de los vecinos, al tiempo que ha pedido no entrar en una "guerra" entre Carreño y Gijón. Vox, en su caso, ha pedido al Principado "presionar" al Gobierno central.

Menos crítico se ha mostrado el portavoz socialista, Luis Manuel Flórez 'Floro', quien ha visto positivo que el Ministerio cumplió con las fechas dadas para presentar un proyecto y con respetar la decisión de los vecinos. Ha señalado que la solución que se dé debe poder convertirse en una oportunidad, con presupuestos y plazos, y escuchados los vecinos de Gijón y Carreño. "Debemos dar un paso hacia adelante, no pararnos", ha animado Floro.

La portavoz del PP, Ángela Pumariega, ha asegurado que el Ministerio no ha entendido "absolutamente nada" y lo ha visto como un "agravio comparativo" con otros territorios, como País Vasco. Ha querido saber si se mantiene el compromiso económico con Gijón.