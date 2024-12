"Una noticia perbona. Norabona, Asturies", afirma Pilar Alegría tras el reconocimiento a la cultura sidrera

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha usado la lengua asturiana para felicitar a Asturias tras que la Unesco haya reconocido la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial.

"Una noticia perbona. Norabona, Asturies", ha escrito la ministra portavoz en un apunte en X recogido por Europa Press tras que este miércoles en la 19 sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se desarrolla en Asunción, Paraguay, haya aprobado la inclusión de la cultura sidrera en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha indicado en la misma red social que la sidra es mucho más que una bebida: "Es tradición, historia y, en definitiva, cultura". "Enhorabuena al pueblo asturiano por este reconocimiento a su cultura popular", ha afirmado.

Para finalizar, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha combinado asturiano y castellano para afirmar que "yá ye oficial, la sidra ye patrimoniu mundial". "No me extraña porque no hay nada mejor que compartir unos culines de sidra entre amigos y amigas. Puxa Asturies", ha señalado en X.