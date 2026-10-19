La oposición, escéptica y crítica ante el proyecto de ley de emergencias que impulsa el Principado

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OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los partidos de la oposición en la Junta General del Principado de Asturias han mostrado este lunes su escepticismo y han sido críticos en relación al proyecto de ley del Principado de Asturias de Protección Civil y Gestión de Emergencias que impulsa el Ejecutivo asturiano.

Ha sido después de la comparecencia en una comisión de la Junta General del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, que ha defendido el proyecto.

En su turno de fijación de posiciones, el diputado del PP Manuel Cifuentes ha cuestionado especialmente el tratamiento del mando único del servicio, indicando que solo aparece mencionado una vez en 91 artículos. A juicio del 'popular' la norma está vacía de contenido.

Ha dicho que se derogan las leyes anteriores y las funciones del personal queda pendiente de que el Gobierno apruebe un reglamento, sin que se fije un contenido mínimo. El parlamentario ha concluido acusando a Calvo de buscar concentrar poder político mediante este proyecto. "Con este proyecto consigue usted despejar algunas dudas que alguien podía tener sobre ese insaciable afán que tiene usted de control sobre todo organismo público que cae bajo su competencia", ha criticado.

Por su parte, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha calificado de "auténtico pestiño" la norma. Ha acusado a Calvo de dejar a los bomberos "a los pies de los caballos" al no definir con precisión sus funciones en la norma.

"Si la ley no tasa cuáles son sus funciones, la condición de agente de autoridad queda vacía", ha afirmado Centeno, quien ha alertado de que esta indefinición podría exponer a los profesionales a denuncias por coacciones, daños o allanamiento.

El diputado de Vox ha cuestionado también que la ley se presente como solución al mando único en Asturias, calificándolo de "engaño". Ha advertido Centeno de que los protocolos internos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias carecen de validez jurídica contra terceros. "¿Va a hacer caso la Guardia Civil a un protocolo interno? ¿A una norma de autoorganización? Es delirante", le ha dicho a Calvo.

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha dicho que el texto ha suscitado un rechazo importante entre los profesionales que se verían afectados por su aplicación. La otra diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha señalado también que quienes mejor conocen el servicio público de emergencias están opinando mayoritariamente que el texto del Gobierno no fortalece el servicio. "No entendemos bien por qué esa discrepancia tan enorme entre ustedes y quienes sostienen día a día este servicio", ha dicho Tomé.

La diputada Delia Campomanes ha intervenido por parte de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, formación que gobierna en coalición con el PSOE. Ha dicho que su grupo afronta la tramitación parlamentaria con "voluntad constructiva" y ha resaltado la importancia de escuchar a todos los implicados de cara a la aprobación final de la ley.

Por parte del PSOE ha intervenido el diputado Ricardo Rodríguez, quien ha lamentado la falta de ánimo para colaborar a mejorar la ley de los grupos de la oposición, algo que ha atribuido al periodo preelectoral. En cualquier caso, ha emplazado a los grupos a trabajar para hacer el mejor texto posible para "defender un servicio público de calidad".