Oviedo acoge este viernes las 'II Xornadas de lingua e cultura galega de Asturias' en homenaje a Dámaso Alonso

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación Axuntar, dedicada a la normalización del gallego en Asturias, organiza las II Xornadas de lingua e cultura galega de Asturias, que se celebrarán el 12 de diciembre en la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo. El evento, abierto a toda la ciudadanía, rendirá homenaje al poeta Dámaso Alonso y recordará las primeras jornadas, celebradas hace 35 años en Grandas de Salime.

El congreso contará con la participación de expertos nacionales e internacionales en lingüística, historia, derecho y filosofía, entre ellos el historiador José Antonio Álvarez Castrillón, el catedrático de derecho constitucional Miguel Presno Linera y los lingüistas Francisco Fernández Rei y Antonio Xosé Meilán García.

Las ponencias abordarán temas como la defensa del gallego en Asturias, la situación sociolingüística del idioma, la enseñanza de la lengua y su norma escrita, así como la oralidad y la cultura de las comarcas donde se habla.

La jornada incluirá intervenciones de especialistas como Noelia Bueno Gómez, Pablo Trabadelo Vilabrille, María del Carmen Parafita Couto, Manuel Delicado Cantero, Alberte Facal Malvar, Xosé Enrique Costas, Marisa Cela López y Xabier Lago Mestre.

El cierre estará dedicado al homenaje a Dámaso Alonso, con la participación de la poeta Begoña Martín Acero y los profesores Xabier Barcia y Carlos Xesús Varela Aenlle.