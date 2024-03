Oviedo confirma su adhesión a 'Les Escuelines' ya que es "asumible" la parte de la que se tiene que hacer cargo

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina, y el alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, han escenificado este jueves la adhesión definitiva de la capital asturiana a 'Les Escuelines' --la red pública, autonómica y gratuita de escuelas infantiles de 0 a 3--.

En ese sentido, el alcalde ha afirmado que "Oviedo estará" ya que supone un "beneficio" para el concejo. A preguntas de los medios tras su encuentro con la consejera, Canteli ha dejado claro que si el Gobierno local no estuviera satisfecho con el proyecto de la red "no nos sumábamos". "Estamos contentos. Hay que perfilar ahí una cantidad todavía no definitiva, pero bueno, es asumible por el Ayuntamiento", ha explicado.

En un principio, varios ayuntamientos 'populares' habían mostrado sus reticencias con la figura de la "compensación", por la que aquellos consistorios que pagan al alza a su plantilla tienen que trasladar fondos al Principado para afrontar ese incremento.

En declaraciones a los medios, Espina ha afirmado que de esas cuantías al alza va a haber un porcentaje "muy alto" que va asumir la propia Consejería, "por lo que el Ayuntamiento siempre se va a ver beneficiado al pasar a pagar mucho menos". Además, ha recordado que dejan de tener la gestión directa, pero pasan a tener "una gestión indirecta clara".

Por todo ello, ha esperado que la ley de escuelines salga adelante en la Junta General --el PP ya ha anunciado que votará a favor, por lo que ya tiene asegurada una mayoría más que amplía-- y en 2025 empezar a firmar los convenios con los distintos concejos que han anunciado su adhesión a esta red.

De cara al comienzo de la extensión de la red, el Principado va a atender primero la demanda de las zonas sin plazas, por lo que se va a dar prioridad a las áreas rurales que no cuentan con ninguna unidad. En el caso de Oviedo, el próximo curso se abrirán tres unidades que supondrán un total de 49 plazas. Habrá dos en las Escuelas Blancas y una en Las Campas. La escuelina de Trubia tendrá que esperar a 2025.

En el curso 2026/2027, una vez completada esta extensión, será el momento de atender la demanda de las grandes núcleos urbanos, sobre todo Oviedo y Gijón, donde las unidades se abrirán en espacios disponibles en colegios públicos o en escuelines ya existentes. "Nuestro objetivo es que en el 2025 ya no tengamos que extendernos y, a partir de ahí, nos centraremos en exclusiva en los sitios donde tenemos esas listas de espera. El compromiso es claro y se va a llevar a cabo", ha afirmado la consejera.

Espina ha indicado que la reunión con el Ayuntamiento de Oviedo ha transcurrido "en un clima de total y absoluta cordialidad" y ha mostrado su alegría por la integración definitiva de la capital en la red. "Poco a poco iremos revertiendo la lista de espera y dotando a la capital del Principado de esas plazas que necesitan", ha indicado.

NUEVOS INSTITUTOS

Por otro lado, Espina ha explicado que se mantienen los plazos para los nuevos institutos de La Florida, que abrirá para el 2024/2025, y en de La Corredoria, que lo hará en el siguiente curso.

La consejera ha anunciado que próximamente va a visitar con el alcalde las obras de los dos centros y ha resaltado que son "dos obras muy importantes para Oviedo". "La mayor inversión de la Consejería de Educación es aquí, en Oviedo, y por tanto nos parecía importante también que se visibilizarse el enorme trabajo que hay detrás y, además, lo bien que están quedando estas obras", ha señalado.