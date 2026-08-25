"El peaje es injusto e ilegal", reitera el Gobierno asturiano sobre el Huerna

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OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha reiterado este miércoles, a preguntas de los periodistas, que el peaje del Huerna, en la AP-66, es "injusto" e "ilegal".

Llamedo se ha pronunciado en estos términos en unos días en los que el pago del peaje, de más de 16 euros, está causando cada vez más rechazo entre usuarios y profesionales, debido a las numerosas obras. Muchos optan por desplazarse entre Asturias y León por el antiguo trazado, el del puerto de Pajares.

"Es un peaje injusto y es un peaje ilegal y además en la situación en la que se encuentra ahora mismo la vía pues lo que creemos es que tiene que haber una bonificación y que el fin del peaje tiene que estar más cerca que tarde; eso es lo que pedimos desde el gobierno de Asturias, eso es lo que piden los asturianos y es lo que realmente creemos que sería de justicia", ha declarado Llamedo.