Peralta (Vox Oviedo) reduce a una "trifulca callejera" la agresión a dos miembros de AMA Asturies en San Mateo

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS
OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha rechazado este lunes que la agresión a dos miembros de AMA Asturies en San Mateo tenga carácter político e ideológico, asegurando que se trata de "una pelea callejera como hay en tantos sitios" que ha sido utilizada para "generar odio" y "señalamiento" hacia su formación.
En unas declaraciones a los medios, ha subrayado que en Vox condenan "este tipo de trifulcas" y ha remarcado que su partido "no quiere un Oviedo ni con agresiones ni con peleas", remarcando que Vox es "el único partido" que ha denunciado este tipo de incidentes. "El año pasado no sé si fueron más de 120 este tipo de reyertas, y nadie las ha condenado excepto Vox", ha dicho.
Sobre el incidente del pasado jueves, donde resultaron heridos el exconcejal de Somos Rubén Rosón y el miembro de AMA Asturies Jorge Fernández, Peralta ha señalado que "nadie ha preguntado a la otra parte qué es lo que ha ocurrido". "Si resulta que le toman manifestación a la otra parte y dicen que se acercaron por ahí y empezaron a gritar estos dos señores 'puta España', 'fascista de mierda', ¿qué pasa?, porque esto ya no es una agresión porque intentan acercarse a quitar una bandera", ha razonado.
PERALTA ASEGURA TENER EL MÓVIL "PLAGADO DE AMENAZAS"
La portavoz de Vox ha lamentado que haya una parte de la ciudad que está "utilizando una trifulca callejera" para "encumbrarse" y "generar odio y señalamiento", tratando además de "apropiarse" de unas fiestas que "son de todos los ovetenses".
"Yo tengo el móvil plagado de amenazas, de que me van a partir la cara, de que esto es culpa mía, señalándome, generando odio hacia mí, cuando lo único que estamos haciendo es defender un modelo político con nuestras ideas, desde el respeto, desde el rigor y desde el trabajo", ha asegurado.
La portavoz de Vox ha recordado que el pasado sábado se produjo una manifestación en apoyo a los dos agredidos que finalizó con un "escrache" a la sede de su partido en Oviedo.
"Al final esto es un problema económico. Esta gente sabe que con Vox en el gobierno se les corta el grifo y no van a tener subvenciones públicas para financiar todos esos proyectos ideológicos que lo único que hacen es sembrar el odio y la discordia entre los ovetenses", ha razonado, asegurando que mientras tanto, "el resto de los grupos políticos les está haciendo la campaña a estos dos señores".
"Nosotros no les tenemos miedo, no tenemos miedo a salir a la calle por mucho que nos amenacen, que nos digan que nos van a saludar cuando nos vean por la calle y que nos callemos ya, que nosotros no tenemos derecho a hablar", ha zanjado.