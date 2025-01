Piden multas para cuatro acusados de coacciones a camioneros en la huelga del transporte de mercancías de 2022

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita multas para cuatro acusados de coacciones a camioneros que no secundaron la huelga del transporte de mercancías de marzo de 2022.

La vista oral está señalada para este viernes, 10 de enero, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 10.00 horas. A las 00.00 horas del 14 de marzo de 2022 se inició un paro indefinido en el sector del transporte de mercancías por carretera.

Los cuatro acusados, miembros de los piquetes informativos organizados por la huelga, se desplazaban en distintos vehículos entre los centros donde podía haber camiones y camioneros que no secundaban el parón, todo ello en acciones concertadas. El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 04.00 horas de ese mismo día, los acusados 1 y 2 se desplazaron en sus respectivos vehículos (ocupados también por otros individuos no identificados) hasta el parking del supermercado Lidl de Lugones.

Allí, un camionero, estaba descargando mercancía que transportaba en su camión y su remolque. El primer acusado se bajó de su coche e instó a dicho transportista a parar su camión con motivo de la huelga. A continuación abandonó el lugar, en el que permaneció el segundo acusado y el resto de ocupantes de su vehículo. Poco después llegaron el tercer y cuarto acusados, junto con otras personas no identificadas, todos ellos a bordo de un solo coche, así como otro turismo con más integrantes del piquete informativo.

Todos ellos, puestos de común acuerdo, con la cara tapada y gorras en la cabeza para dificultar su identificación, se dirigieron al mismo transportista y, tras increparle diciendo que si no sabía que "debía parar", le preguntaron cuántos camiones tenía su jefe, para después decirle en actitud amenazante que le tendrían que mandar "un recadito".

Acto seguido, le indicaron que siguiera al vehículo conducido por el segundo acusado hasta el Centro del Transporte en el Polígono del Espíritu Santo, en Oviedo, a lo que el camionero obedeció ante el temor de que dañaran su camión o incluso pudiera verse afectada su integridad física.

De esta manera, el transportista fue escoltado por el coche del segundo acusado, que iba delante, y los ocupantes del otro turismo no identificados. Llegaron al Centro de Transportes sobre las 4.30 horas. Un minuto más tarde, el turismo del primer acusado estacionó junto al vehículo del transportista, bajándose del mismo junto con otros individuos. Todos ellos se acercaron al camión y su remolque y una de las personas no identificadas, tras taparse la cara, pinchó por un lateral nueve ruedas. El importe de reparación de los daños ocasionados fue de 5.405,80 euros, que fueron abonados por la aseguradora del camión.

Además, sobre las 5.34 horas de ese mismo día, un segundo camionero se disponía a descargar su camión en el parque empresarial de Asipo (Llanera). A la entrada le paró un piquete de unas veinte personas, integrado entre otros por los cuatro acusados, quienes se dirigieron a este segundo transportista y le indicaron que debido a la huelga no se podía circular. Seguidamente le forzaron a que les siguiera en su camión y le dijeron que, de no hacerlo, habría "consecuencias negativas" para él. De esta manera escoltaron a dicho camionero hasta el Centro del Transporte del Espíritu Santo, donde le obligaron a parar a la entrada mientras le decían que no podía mover su vehículo de allí, por la huelga. El camión sufrió daños en sus ruedas, provocados por un punzón, que no se sabe quién los provocó.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de daños del que respondería el primer acusado; y de un delito continuado de coacciones del que responderían los cuatro acusados.

Así, solicita que se condene a cada uno de los acusados al pago de una multa de 22 meses con una cuota diaria de 8 euros (5.280 euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Además, pide para el primer acusado el abono de otra multa, de trece meses con una cuota diaria de 8 euros (3.120 euros), con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Igualmente, se solicita el abono de las costas procesales entre los cuatro acusados, repartidas por igual. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado 1 indemnice a la compañía aseguradora del camión de A con 5.405,80 euros, más los intereses legales correspondientes.