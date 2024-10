Pintueles dice que la fuente del Mortero, en Santa Bárbara, registra riesgos "significativos" de contaminación

Fernández - Ahúja recrimina al Principado el bloqueo de peticiones de ayudas al alquiler

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha confirmado este miércoles que un estudio realizado por técnicos municipales ha constatado que la fuente del Mortero y sus afloramientos que tiene en la senda ciclopeatonal cercana, en el poblado de Santa Bárbara, presentan riesgos "significativos" de contaminación.

De ello se ha dado cuenta al Principado, competente en esta materia, según el edil. Así lo ha indicado, en el Pleno Municipal, en respuesta a la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien ha requerido que se dé el resultado de los análisis a los vecinos de la zona.

Respecto a los suelos urbanizables de la antigua fábrica Vauste --anteriormente Tenneco y Graham Corporate en el momento de su cierre--, Pintueles ha precisado que compete al Principado la evaluación de su estado.

En todo caso, ha mostrado total disposición del Ayuntamiento a colaborar con el Principado en la búsqueda de soluciones. En lo que al Consistorio compete, ha señalado que se aprovechó para hacer un análisis mayor de las fuentes del concejo y se colocaron placas con el aviso de si su agua era potable para el consumo o no.

También en respuesta a Podemos, pero en esta ocasión la edil de Servicios Sociales, Ángeles Fernández - Ahúja, se ha dejado patente el compromiso del Gobierno local por favorecer el acceso a la vivienda.

Eso sí, se ha recalcado que no es un problema exclusivo de Gijón, ni tampoco nuevo. A su parecer, se debe pedir respuestas pero a todas las administraciones públicas, en ultimo lugar a la local por una cuestión de competencias.

En lo que al Ayuntamiento corresponde, ha indicado que se trabaja en poner a disposición de jóvenes siete pisos en Cimadevilla, así como en fomentar el programa Comparte Joven y, en colaboración con entidades sociales, facilitar a personas con pobreza extrema la posibilidad de acceder a una vivienda.

Ha lamentado, no obstante, la escasez de viviendas de emergencia puestas a disposición por parte del Principado, que de 39 en 2020 a día de hoy solo hay cinco.

Asimismo, ha apuntado que trabajarán para homogeneizar los criterio del programa 'Xixón Alquila', aunque ha matizado que los requisitos no pueden ser como los de las ayudas al alquiler. Sí que ha avanzado que están explorando vías y alternativas posibles en el marco de vivienda publica.

Fernández - Ahúja ha incidido en que tiene pedida una reunión con la Dirección General de Vivienda del Principado desde el pasado 4 de septiembre. También ha visto necesario que el Gobierno autonómico desbloquee las peticiones de ayudas al alquiler de 2023, que, según ella, lastra también a la Administración local porque tiene que hacer las funciones que no hace el Principado.

Por otro lado, ha considerado que se necesita un registro oficial de alquileres, tal como marca la ley, como tampoco hay una estrategia autonómica de vivienda y otra contra el 'sinhogarismo'.

DESESTACIONALIZACIÓN DEL TURISMO

En el Pleno, además, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha querido saber las medidas que se están aplicando y cuáles son las iniciativas previstas y con qué agentes para conseguir desestacionalizar el turismo en Gijón.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, le ha recordado que todas las medidas implementadas por Visita Gijón van encaminadas a desestacionalizar el turismo.

Pumariega ha considerado que hay "mucho margen de mejora" en prácticamente diez meses del año. Dicho esto, ha recalcado que hay ya confirmada una veintena de congresos con más de 10.000 asistentes.

También en respuesta a Vox, el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González - Palacios, ha recordado que la instalación de una gran bandera de España no es urgente, aunque sí están mirando cómo cumplir con el acuerdo plenario del pasado mes de febrero.

Sobre su instalación, ha explicado que el coste rondaría entre los 35.000 y 60.000 euros, IVA aparte y obra de encofrado aparte también. No obstante, no ven viable su instalación en la plaza del Humedal, como había pedido Vox, porque no resguarda del viento. Serán técnicos municipales quienes decidan el mejor lugar, como también la ubicación de la futura plaza de España.

"No es una competición a quién es mejor español", ha afeado, sin embargo, a la portavoz de Vox, a la que ha llegado a recriminarle que no estuvo presente en la Jura de Bandera en Gijón del pasado mayo. González - Palacios ha reivindicado que fue la mejor Jura de Bandera de España y ha recalcado que el compromiso del Gobierno local con las Fuerzas Armadas no solo está fuera toda duda sino que son ejemplo.

Rouco, por su lado, ha quedado en buscar en su agenda por qué no pudo acudir ese día a la Jura de Bandera, si bien ya juró en 2019, y ha remarcado que ella no había hablado en términos de competencia.

En otro orden de temas, la concejala de Hacienda, María Mitre, ha señalado a Podemos que se está trabajando en la mejora de la información para la reserva de espacios públicos, con un formulario donde se detallen todos ellos.