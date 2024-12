La plantilla de Fundación Idonial muestra "gran preocupación" por el rechazo del patronato a una inversión de 9 millones

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Fundación Idonial --un centro tecnológico integrado por varias empresas industriales cuya presidencia recae en ArcelorMittal-- ha manifestado su "profunda preocupación y malestar" ante la reciente decisión tomada por el Patronato de la Fundación, que ha rechazado una "importante inversión" del Principado de Asturias articulada mediante un contrato programa por un valor de hasta 9 millones de euros en los próximos tres años.

En una nota de prensa, los trabajadores aseguran que esta inversión "sería crucial" para garantizar la viabilidad del Centro Tecnológico en los próximos años. El patronato empresarial está constituido por ArcelorMittal, MBA, Idesa, Isastur, Tresa, Prasid, Aleastur, Asturfeito, Calderys, Cerámica del Nalón, Bezzier, Dupont, Duro Felguera, Hiasa, Hierros Marcelino Franco, Hunosa, Intocast, Pasek, Refractaria, Samoa y TSK.

Este viernes los trabajadores de Fundación Idonial han llevado a cabo una movilización en las instalaciones de la sede de Avilés, con el objetivo de trasladar a los miembros del Patronato su "firme disconformidad" con la decisión adoptada, aprovechando la presencia de algunos de los patronos con motivo de la celebración de una reunión del patronato.

Además de la preocupación por el rechazo a la inversión, la plantilla ha puesto de manifiesto la "mala gestión" demostrada por parte de la dirección en los últimos años. Los trabajadores consideran que la actual dirección de la Fundación "ha mostrado un desempeño muy deficiente en la gestión de los recursos y proyectos, lo que ha demostrado objetivamente su incapacidad para liderar la implementación del nuevo modelo propuesto por el Principado de Asturias".

"Es evidente que la dirección de la Fundación no ha tenido la capacidad para gestionar de manera eficaz los recursos y proyectos clave en los últimos años", han apuntado. Esto ha generado "un clima de desconfianza entre los empleados", quienes creen que la propuesta del Principado de Asturias, "aunque es crucial" para la viabilidad de la Fundación, "no puede ser liderada por quienes han demostrado no estar a la altura de los retos actuales".

Los trabajadores han agregado que a día de hoy los patronos no han presentado ninguna propuesta que sustituya la inversión del Principado de Asturias, que podría garantizar la viabilidad económica y el desarrollo de la Fundación.