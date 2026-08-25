Plataforma Ciudadana contra el Peaje del Huerna afirma que Fiscalía ya ha abierto diligencias tras su denuncia

Archivo - Movilización contra el peaje del Huerna, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana contra el Peaje del Huerna, liderada por el exdiputado regional Daniel Riña, ha informado este marts de que la Fiscalía Superior de Asturias ha abierto las Diligencias Preprocesales tras la denuncia presentada por la Plataforma Ciudadana contra el Peaje del Huerna por el cobro íntegro del peaje en la autopista AP-66 durante la ejecución de obras.

Según señala el colectivo, el Ministerio público ha requerido además nueva documentación para realizar nuevas investigaciones en relación con los hechos denunciados.

Explican que el procedimiento se inició el 3 de noviembre de 2025, tras remitir comunicaciones a la Fiscalía de Asturias y León y a la Fiscalía General del Estado. La iniciativa se produjo horas después de que la justicia declarara ilegal el cobro del peaje en la AP-9 durante sus obras mediante una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. La concesionaria gallega (Audasa) y la asturiana (Aucalsa) forman parte del mismo grupo empresarial, In Itínere.

El recorrido judicial derivó el caso desde la Fiscalía General a la Fiscalía del Tribunal Supremo el 14 de noviembre, que posteriormente lo trasladó a la Fiscalía de León el 18 de noviembre.

Finalmente, el 11 de diciembre la Fiscalía de León resolvió que la competencia de la investigación recaía en la Fiscalía Superior de Asturias.

En enero de 2026, la plataforma aportó nueva documentación referida a retenciones y congestiones en la AP-66 reconocidas por la DGT.

El portavoz de la plataforma y exdiputado asturiano, Daniel Ripa, ha calificado la apertura de diligencias como "una excelente noticia" para quienes buscan acabar con lo que considera un peaje ilegal.

Ripa ha señalado que, tras la sentencia sobre la AP-9, trasladaron la resolución junto con acreditaciones de las obras en la AP-66, el incremento de los tiempos de viaje y la vinculación entre ambas concesionarias. Asimismo, ha recordado que el peaje de la AP-66 ha continuado cobrándose de forma íntegra a pesar de acumular dos años de obras.

Por último, el portavoz ha pedido la colaboración de la ciudadanía ante las acciones judiciales e instado a los usuarios a conservar los justificantes del pago. Ripa ha afirmado que cada vez está más cerca el momento en que la justicia europea obligue a suprimir el peaje y ha asegurado que en ese escenario se deberán devolver todos los importes que considera cobrados de forma ilegal.