Podemos pide la comparecencia de Calvo para que explique lo que realmente está ocurriendo en el occidente asturiano

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, ha indicado este jueves que su grupo ha registrado una petición de comparecencia del Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, para que de explicaciones de lo que "realmente está ocurriendo en el occidente asturiano, donde se está planteando un expolio de los recursos naturales de la zona".

"Hace ya tiempo que advertimos que se iba a partir Asturias en dos, la Asturias oriental con zonas naturales reconocidas y la occidental en la que se plantea un expolio de sus recursos naturales. Desde Podemos Asturies vamos a pelear porque esto no sea así", ha dicho Rodríguez.

La diputada de la formación morada se ha referido de manera específica a petición de hasta 60 instalaciones eólicas que a su juicio "van a reventar absolutamente el territorio" y ha advertido de que actualmente ya hay molinos en zonas de reserva de la Biosfera y se pide instalar más.

"Pero es que no se trata sólo de instalar molinos con torres de 200 metros de altura, es que además con ellos vienen las líneas de alta tensión, los tendidos eléctricos o las centrales que se quieren instalar en zonas en las que a día de hoy pasta ganado ecológico. Eso rompe y condena al accidente para siempre", ha dicho la diputada.

La parlamentaria ha incidido en que se trata de "una situación alarmante ante la cual los vecinos están asustados", porque además a su juicio, frente a "esas compañías soberbias hay un gobierno timorato que no es capaz de parar a estas eléctricas y defender a los intereses de los vecinos".

Pero además de las eléctricas, Rodríguez ha recordado que hay además otra "empresa absolutamente soberbia que ya trata de cuantificar los beneficios que se llevará con la explotación de la mina de oro más importante de Europa que proyecta para Salave".

"Sus explicaciones son un insulto a los vecinos, a los pescadores y a toda la ciudadanía en general", ha indicado la diputada que también se ha referido al abandono de las infraestructuras en la zona occidental y a otros problemas que afectan a los vecinos de esa zona como la falta de transporte escolar.

"Lo que hagamos ahora va a ser irreparable, los vecinos lo saben y ya están organizándose en plataformas. La política es resolver y atender a los vecinos todos los días del año, no es ir a buscar los votos cada cuatro años. Este grupo no va a permitir que se abandone al occidente y a sus gentes; esta diputada que os habla se va dejar la piel para evitar que eso pase. No vamos a permitir que Asturias se rompa en dos", concluyó Rodríguez.